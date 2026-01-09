Más de 31 mil vehículos se movilizaron al interior en 24 horas

Nacional - 09/1/26 - 06:33 PM

Por: Redacción Web -

Panamá- Más de 31 mil vehículos se movilizaron hacia el interior del país entre las doce del mediodía del jueves y el mediodía de este viernes.

Según datos oficiales de la Policía Nacional, al corte de las 24 horas transcurridas entre ayer y hoy se contabilizaron 31,958 vehículos que se trasladaron hacia las provincias.

En cuanto a la inversión de carriles, el teniente James Vigil de la Dirección de Operaciones del Tránsito detalló que hoy se inició el operativo desde las 7:00 a.m. y en la provincia de Panamá Oeste se adelantó desde El Nazareno hasta Capira y desde Sajalices hasta San Carlos.

El funcionario aseguró que, como se prevé que la movilización de vehículos se mantenga hasta el fin de semana, el operativo de retorno está programado para el domingo 11 de enero desde las 6:00 a.m., o según se presente la afluencia vehicular hacia la ciudad capital.

Los datos de la Policía Nacional revelan que, al corte de las últimas 24 horas analizadas, se impusieron 694 infracciones de tránsito, de las cuales 101 fueron por exceso de velocidad, 155 por desatender señales, 42 por desacato, 9 por embriaguez comprobada y otras 101 por luces no adecuadas.

