Le dicen a Silva: habla de la pera y comiendo de ella

Ningún diputado se salva. El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero arremetió contra su colega independiente Gabriel Silva durante la sesión en la Comisión de Presupuesto.

El intercambio de palabras se dio luego de que el diputado Silva criticara y votara en contra de la aprobación de $22.8 millones como crédito extraordinario para pago de personal a través de la planilla 002.

En un video publicado en redes sociales se observa cuando Castillero le dice al diputado Silva: "así como usted fue funcionario de la Asamblea Nacional de diputado en la época de 2017 en la planilla 080 y a la vez también trabajaba en una universidad, devengaba doble salario, aquí de $2,500 y en la Usma no sé de cuánto está el salario".

Silva laboraba para la planilla de Ana Matilde Gómez, cuando ésta fungía como diputada.

Castillero le recordó que en esa época, el índice de desempleo en Panamá en el 2017 era sumamente alto, "y usted tenía dos salarios y eso sí es muy importante que la gente sepa también".

Mientras que Silva manifestó que generalizar en el sector público le hace más mal que bien al país.

Silva aclaró que no ha dicho en ninguna vía que el crédito adicional es para contratar botellas, "si hace referencia a una publicación que hice en las redes sociales fue preguntando a la ciudadanía lo que yo hice hoy aquí sobre qué le preguntarían al presidente de la Asamblea sobre el crédito adicional, pero nunca insinué que sería para algo lícito o para planillas paralelas o demás".

El pasado miércoles Gabriel Silva alertó en su cuenta de Twitter que votaría en contra luego de ver que NO hay justificación real! Ese incremento de planilla no se justifica".

Silva tiene a seis funcionarios en la planilla 002 y los desembolsos superan los $68 mil.

En tanto, el diputado perredista Raúl Pineda le preguntó en la Comisión de Presupuesto a Julio Pérez, quien forma parte de la planilla de Silva, si ¿marcaba digitalmente?, "¿usted es una botella?".

El funcionario respondió que él no marca digitalmente y que no es una botella.

El diputado Pineda manifestó," usted me está diciendo que no marca digitalmente y que usted no es una botella y yo le creo a usted, ahh pero lo que los diputados independientes dicen que cada uno de ustedes que cobran en la planilla 002 son unas botellas.

Indicó que Gabriel Silva si fue una botella en el gobierno pasado en la planilla 080, porque tampoco marcó y nunca lo vio las ocho horas y tuvo dos trabajos. "Yo quiero que ustedes vean las dos verdades", expresó Pineda.