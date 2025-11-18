Nacional - 18/11/25 - 05:35 PM

Le meterán la mano a isla Colón: comprarán terreno para ampliar aeropuerto

Son 13 hectáreas y 9,988.618 m² para ser exactos, que permitirán ampliar la pista, mejorar las instalaciones y, sobre todo, recibir más vuelos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó que la Aeronáutica Civil (AAC) compre un terreno clave para la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall de la provincia de Bocas del Toro, que desde hace años quedó chico para la cantidad de personas que entran y salen de esta terminal área. .

La finca de Héctor Fitzgerald, inscrita en el Folio Real 347, será comprada por 6 millones de balboas. Y ojo, no es cualquier lote… el aeropuerto actual ya opera dentro de esa misma finca, así que esto es básicamente poner en regla la casa y tener espacio para crecer.

Son 13 hectáreas y 9,988.618 m² para ser exactos, que permitirán ampliar la pista, mejorar las instalaciones y, sobre todo, recibir más vuelos a la vez, lo que beneficiará a Bocas  porque la isla vive del turismo y el aeropuerto se queda corto en temporada alta.

Según la AAC, con esta compra podrán hacer mejoras para subir los estándares de seguridad, aumentar el flujo de pasajeros y fortalecer a Isla Colón como destino turístico de peso en Panamá

Todo esto ya tiene el sello de aprobación de la Junta Directiva de Aeronáutica Civil, desde la Resolución No. 14 del 16 de abril de 2025.

 

