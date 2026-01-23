Nacional - 23/1/26 - 11:12 AM

¡Libre al fin! Marino panameño sale de prisión en Venezuela y llega a casa

El retorno fue confirmado por el presidente José Raúl Mulino, quien lo anunció a través de su cuenta en X.

 

Por: Redacción / Crítica -

Olmedo Javier Núñez ya está de regreso en Panamá. Pasó meses lejos, detenido en Venezuela, mientras su familia y autoridades nacionales seguían de cerca su caso. 

Era el encargado del mantenimiento de motores del barco Guaiquerí N35, y lo detuvieron junto a otros tripulantes cuando la embarcación fue interceptada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en aguas venezolanas.

El presidente José Raúl Mulino celebró su retorno. “De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. ¡Adelante!”, escribió en X. Corto, claro y directo. 

La Cancillería de Panamá confirmó que hubo gestiones diplomáticas. No dieron muchos detalles, tampoco se sabe cómo quedó la situación del resto de la tripulación. Lo que sí está claro: Núñez volvió sano y salvo.

Su caso generó preocupación desde el primer día. Panamá lo consideraba un preso político, y su detención fue un tema delicado que requirió atención constante.

Ahora su regreso es un alivio para todos, aunque todavía queda pendiente el destino de quienes viajaban con él.

Hoy pisa suelo panameño y, aunque el episodio no termina para todos, para Núñez es un cierre momentáneo. 

 

