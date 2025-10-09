¡Licitación de Aseo en Ciudad sigue! Hay 3 empresas interesadas

Nacional - 09/10/25 - 04:31 PM

Tres compañías compiten por hacerse cargo de las distintas zonas de la capital.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Dirección de Contrataciones Públicas desestimó el reclamo interpuesto por la empresa Ecotermo de Panamá, S.A. que buscaba frenar la licitación del servicio de recolección de basura, al no presentar argumentos sólidos. 

Con esto, el proceso siguió su curso y este jueves se procedió a la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas.

Tres compañías compiten por hacerse cargo de las distintas zonas de la capital. En la Zona 2, que incluye Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco, Istmo Green ofreció $46.3 millones.

Para la Zona 3, conformada por Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo, Roca Atlántica, S.A. presentó propuesta por $39.3 millones.

En la Zona 4, que abarca Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora, el Consorcio Aseo del Este ofertó $39.3 millones, mientras que Istmo Green propuso $44.7 millones.

Los otros siete corregimientos de la ciudad seguirán siendo atendidos directamente por la Autoridad de Aseo.

El valor de referencia de toda la licitación es de $140.3 millones, pero, de cumplirse los requisitos, el monto final podría ser menor. Este proceso marca un paso clave en la modernización del servicio de limpieza en la capital.

