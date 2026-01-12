Licitación para recolección de la basura sigue en el aire

El tema de la recolección de la basura en la capital sigue sin cerrarse.

La comisión evaluadora entregó su tercer informe en la licitación para concesionar la recolección de desechos por los próximos siete años, pero la polémica continúa.

El documento apunta directo al consorcio Istmo Green Panamá. Según el informe, no logró sustentar completo el cumplimiento de los requisitos técnicos en el renglón 3, el más peleado del proceso.

Además, su oferta económica quedó más alta que la del otro proponente.

Para la Zona 4, que cubre todo el este de la ciudad, el consorcio Aseo del Este ofertó $39.3 millones, mientras que Istmo Green presentó $44.7 millones. Esa diferencia de plata pesa. Y bastante.

Esa zona incluye Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de Diciembre y Pacora.

Es la única donde hubo más de un proponente. yY por eso mismo, la que ha trabado todo el proceso desde el inicio.

La comisión también dejó claro que Istmo Green no acreditó la experiencia técnica exigida, punto clave para operar la recolección en esa área.



Ahora la pelota queda en la cancha de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que debe tomar la decisión final.

El contrato establece un pago de 57 dólares por tonelada de basura recolectada, y la AAUD solo pagará por servicios realmente prestados y recibidos conforme.



La Zona 4 tiene una ventaja operativa: el Centro de Transferencia de Paso Blanco, que facilita el movimiento de los desechos.

Mientras tanto, el tiempo pasa.

La licitación lleva siete meses desde que fue convocada.



El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, esperaba que las empresas ya estuvieran operando este mes, pero reconoce que el proceso se ha alargado. Eso sí, asegura que la capital está “bastante controlada” en el tema de la basura.

En las otras zonas no hubo mayor drama.

En la Zona 2 (Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco), Istmo Green concursó solo y ofertó $46.3 millones.



En la Zona 3 (Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo), el consorcio Aseo Total presentó propuesta por $39.3 millones.

El monto total de la licitación es de $140.3 millones, un promedio de más de $6 millones al año.



En la capital se generan más de 2,000 toneladas de basura al día, todas rumbo al relleno de Cerro Patacón, que lleva más de 40 años recibiendo desperdicios.