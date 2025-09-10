Línea 147 del MIDES salva vidas con más de 7 mil atenciones

Panamá, 10 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reiteró la importancia de la Línea 147, un servicio gratuito y confidencial de salud mental disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Desde su reinauguración el 17 de septiembre de 2024, la plataforma ha ofrecido más de 7,000 atenciones a personas en crisis. De estas, 5,052 fueron a través de llamadas telefónicas y 2,493 mediante el servicio de WhatsApp en el número 6534-2546.

La línea ha demostrado ser un recurso vital para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad emocional. El equipo de psicólogos y trabajadores sociales del MIDES ha realizado más de 40 intervenciones de emergencia en las que una vida estuvo en riesgo, siempre en coordinación con los estamentos de seguridad.

Entre los motivos más comunes de consulta destacan la escucha emocional (1,157 casos), la orientación familiar (615), la ansiedad (525), el desánimo (365) y la ideación suicida (262).

En cuanto al perfil de los usuarios, la mayoría de llamadas provienen de personas de entre 30 y 39 años (1,099), seguidas de los grupos de 40 a 49 años (923) y de 20 a 29 años (908). La provincia de Panamá lidera el uso del servicio con 2,340 llamadas, seguida de Panamá Oeste (1,002) y Chiriquí (335).

El coordinador de la Alianza Público-Privada del MIDES, Miguel González, destacó que el servicio trabaja con una base de datos de instituciones especializadas en salud mental para canalizar a los usuarios hacia más apoyos. Además, pidió un uso responsable de la línea, tras revelar que se han recibido 1,447 llamadas de broma que afectan la capacidad de respuesta en casos reales.

La Línea 147 también ha fortalecido alianzas internacionales y digitales. La Universidad de Barcelona School of Management se sumó con su programa STOP, mientras que TikTok brindará publicidad gratuita para posicionar el servicio entre la población joven. Estas estrategias han incrementado en un 70% el uso del canal vía WhatsApp.