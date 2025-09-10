Nacional - 10/9/25 - 01:51 PM

Línea 147 del MIDES salva vidas con más de 7 mil atenciones

Entre los motivos más comunes de consulta destacan la escucha emocional (1,157 casos), la orientación familiar (615), la ansiedad (525).

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá, 10 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reiteró la importancia de la Línea 147, un servicio gratuito y confidencial de salud mental disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Desde su reinauguración el 17 de septiembre de 2024, la plataforma ha ofrecido más de 7,000 atenciones a personas en crisis. De estas, 5,052 fueron a través de llamadas telefónicas y 2,493 mediante el servicio de WhatsApp en el número 6534-2546.

La línea ha demostrado ser un recurso vital para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad emocional. El equipo de psicólogos y trabajadores sociales del MIDES ha realizado más de 40 intervenciones de emergencia en las que una vida estuvo en riesgo, siempre en coordinación con los estamentos de seguridad.

Entre los motivos más comunes de consulta destacan la escucha emocional (1,157 casos), la orientación familiar (615), la ansiedad (525), el desánimo (365) y la ideación suicida (262).

En cuanto al perfil de los usuarios, la mayoría de llamadas provienen de personas de entre 30 y 39 años (1,099), seguidas de los grupos de 40 a 49 años (923) y de 20 a 29 años (908). La provincia de Panamá lidera el uso del servicio con 2,340 llamadas, seguida de Panamá Oeste (1,002) y Chiriquí (335).

El coordinador de la Alianza Público-Privada del MIDES, Miguel González, destacó que el servicio trabaja con una base de datos de instituciones especializadas en salud mental para canalizar a los usuarios hacia más apoyos. Además, pidió un uso responsable de la línea, tras revelar que se han recibido 1,447 llamadas de broma que afectan la capacidad de respuesta en casos reales.

Te puede interesar

Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

 Septiembre 10, 2025
Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

Septiembre 10, 2025
Contraloría avala planillas de UDELAS sin irregularidades

Contraloría avala planillas de UDELAS sin irregularidades

 Septiembre 10, 2025
Pueblo Nuevo cumple 130 años con retos de basura y seguridad

Pueblo Nuevo cumple 130 años con retos de basura y seguridad

 Septiembre 10, 2025
Cuidar los océanos empieza en tierra

Cuidar los océanos empieza en tierra

 Septiembre 10, 2025

La Línea 147 también ha fortalecido alianzas internacionales y digitales. La Universidad de Barcelona School of Management se sumó con su programa STOP, mientras que TikTok brindará publicidad gratuita para posicionar el servicio entre la población joven. Estas estrategias han incrementado en un 70% el uso del canal vía WhatsApp.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí