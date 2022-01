Llega segundo lote de vacunas pediátricas

Panamá- Esta madrugada arribó al país el segundo embarque con 60 mil nuevas dosis de vacunas pediátricas de la casa farmacéutica Pfizer para así continuar con el proceso de vacunación que desarrolla el Ministerio de Salud, a través de la Operación PanavaC-19 .

A partir de este jueves 13 hasta el sábado 15 de enero, la Operación PanavaC-19 empezará con la vacunación contra la Covid-19, a niños entre 5 y 11 años, sin

patologías, en los circuitos 8-7 (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Ancón, Betania y Pueblo Nuevo) y en el circuito 8-8 (Juan Díaz, Parque Lefevre,

Río Abajo, San Francisco y Don Bosco).

La vacunación incluye para el circuito 8-7 los siguientes puntos: Soho mall, Alta Plaza mall, Albrook mall en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. mientras que en el

salón rubí del Hotel El Panamá y la Escuela República de Chile, el horario es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para el circuito 8-8 los puestos de vacunación son el Parque Recreativo y Cultural Omar, el Instituto José Dolores Moscote, el IPT Don Bosco y el centro de

vacunación que funciona en la ciudad deportiva Irving Saladino en Juan Díaz. En todos en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los hospitales privados de Paitilla y Hospital Pacífica Salud tendrán vacunación pediátrica; además permanecen abiertos los hospitales nacionales y regionales para vacunación de niños con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y con discapacidad.

El Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (PAI) reportó, que durante el proceso inicial de dos días de vacunación pediátrica se colocaron en

total 3,672 dosis de la vacuna de Pfizer en todo el país. G/C