Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria, informó este martes que llegaron a Panamá los primeros 32 contenedores de arbolitos de Navidad.

De ellos, 25 provenientes de Canadá y 7 contenedores desde Oregón, Estados Unidos, haciendo un aproximado de 17 mil pinos.

De acuerdo con el Mida, para esta temporada se proyecta el ingreso de unos 60 contenedores, cada uno cargado con 500 a 600 pinos naturales, dependiendo de sus tamaños.

El subdirector de Cuarentena Agropecuaria, Luis Benavides, detalló que, como medida preventiva, especialistas de esta Dirección viajaron hasta Oregón para supervisar directamente las plantaciones y los centros de embalaje, con el fin de impedir la entrada de insectos o plagas que puedan poner en riesgo el patrimonio fitosanitario nacional.

En octubre, la misión técnica del MIDA recorrió las plantaciones para realizar inspecciones previas al envío. Allí se tomaron muestras de abetos y pinos, y se certificaron siete contenedores en origen, avalando que cumplieran con las exigencias de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.