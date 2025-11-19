Nacional - 19/11/25 - 12:00 AM

Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria, informó este martes que llegaron a Panamá los primeros 32 contenedores de arbolitos de Navidad.

De ellos, 25 provenientes de Canadá y 7 contenedores desde Oregón, Estados Unidos, haciendo un aproximado de 17 mil pinos.

De acuerdo con el Mida, para esta temporada se proyecta el ingreso de unos 60 contenedores, cada uno cargado con 500 a 600 pinos naturales, dependiendo de sus tamaños.

El subdirector de Cuarentena Agropecuaria, Luis Benavides, detalló que, como medida preventiva, especialistas de esta Dirección viajaron hasta Oregón para supervisar directamente las plantaciones y los centros de embalaje, con el fin de impedir la entrada de insectos o plagas que puedan poner en riesgo el patrimonio fitosanitario nacional.

En octubre, la misión técnica del MIDA recorrió las plantaciones para realizar inspecciones previas al envío. Allí se tomaron muestras de abetos y pinos, y se certificaron siete contenedores en origen, avalando que cumplieran con las exigencias de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

Te puede interesar

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

 Noviembre 19, 2025
Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

 Noviembre 19, 2025
Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

 Noviembre 19, 2025
Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

 Noviembre 19, 2025
Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales