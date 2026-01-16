Llegó la plata: Revisalud arranca pagos a trabajadores desde hoy

San Miguelito. A partir de hoy, los trabajadores de la empresa Revisalud finalmente empezarán a recibir el pago de sus prestaciones.

El anuncio lo hizo la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en Panamá es Jackeline Muñoz de Cedeño tras un acercamiento con los directivos de la compañía que viajaron al país para resolver la situación.

Muñoz indicó que el representante legal de Revisalud llegó a Panamá y confirmó que los fondos están disponibles para cubrir los pagos.

La ministra explicó que auditores del Ministerio estarán presentes para acompañar a los trabajadores y verificar que todo se haga correctamente.

“Los números ya están claros y a partir de este viernes se inicia el desembolso de las prestaciones”, dijo Rivas. También destacó que el acuerdo permitirá una transición ordenada hacia la autoridad de aseo del distrito.

Mientras tanto, los trabajadores se comprometieron a retomar la recolección de basura en San Miguelito, con la intención de normalizar el servicio y dejar las calles limpias, luego de días de conflicto.

El sindicato confirmó que el pago incluirá hasta el último centavo correspondiente a terminaciones laborales y quincenas pendientes, aunque algunos retrasos bancarios podrían demorar un poco la acreditación en cuentas.

La situación marca un respiro para el distrito, donde la falta de recolección había generado molestia entre los residentes. La expectativa ahora está puesta en que todo el proceso se complete sin más contratiempos.