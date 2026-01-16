Nacional - 16/1/26 - 09:14 AM

Llegó la plata: Revisalud arranca pagos a trabajadores desde hoy

El representante legal de Revisalud llegó a Panamá y confirmó que los fondos están disponibles para cubrir los pagos.

 

Por: Redacción / Crítica -

San Miguelito. A partir de hoy, los trabajadores de la empresa Revisalud finalmente empezarán a recibir el pago de sus prestaciones

El anuncio lo hizo la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en Panamá es Jackeline Muñoz de Cedeño tras un acercamiento con los directivos de la compañía que viajaron al país para resolver la situación.

Muñoz indicó que el representante legal de Revisalud  llegó a Panamá y confirmó que los fondos están disponibles para cubrir los pagos. 

La ministra explicó que auditores del Ministerio estarán presentes para acompañar a los trabajadores y verificar que todo se haga correctamente.

“Los números ya están claros y a partir de este viernes se inicia el desembolso de las prestaciones”, dijo Rivas. También destacó que el acuerdo permitirá una transición ordenada hacia la autoridad de aseo del distrito.

Mientras tanto, los trabajadores se comprometieron a retomar la recolección de basura en San Miguelito, con la intención de normalizar el servicio y dejar las calles limpias, luego de días de conflicto.

Te puede interesar

Llegó la plata: Revisalud arranca pagos a trabajadores desde hoy

Llegó la plata: Revisalud arranca pagos a trabajadores desde hoy

 Enero 16, 2026
Defensas tendrán 3 días para revisar 10 mil fojas de pruebas en caso Odebrecht

Defensas tendrán 3 días para revisar 10 mil fojas de pruebas en caso Odebrecht

 Enero 16, 2026
Extraen ilegalmente 500 mil metros cúbicos de arena en Punta Chame

Extraen ilegalmente 500 mil metros cúbicos de arena en Punta Chame

Enero 16, 2026
Mulino anunciará en junio decisión sobre el futuro de la mina Cobre Panamá

Mulino anunciará en junio decisión sobre el futuro de la mina Cobre Panamá

 Enero 16, 2026
Respaldo municipal a la AAUD pese a demanda de la alcaldesa de San Miguelito

Respaldo municipal a la AAUD pese a demanda de la alcaldesa de San Miguelito

 Enero 16, 2026

El sindicato confirmó que el pago incluirá hasta el último centavo correspondiente a terminaciones laborales y quincenas pendientes, aunque algunos retrasos bancarios podrían demorar un poco la acreditación en cuentas.

La situación marca un respiro para el distrito, donde la falta de recolección había generado molestia entre los residentes. La expectativa ahora está puesta en que todo el proceso se complete sin más contratiempos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto