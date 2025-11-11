¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

La feria de reclutamiento realizada el 28 de octubre en La Pintada se desbordó desde primera hora: más de 3,000 personas llegaron para aplicar a los puestos vinculados al Plan de Mantenimiento de Cobre Panamá. Las filas se extendieron incluso fuera del perímetro, dejando ver una realidad que hoy se siente en todo el país: la gente necesita trabajar, y quiere hacerlo ya.

Entre los asistentes, 617 eran residentes de La Pintada, muchos de ellos padres y madres que buscan estabilidad para sus hogares. Sumando a los participantes provenientes de Donoso y Coclesito, el 40.56% de los aspirantes llegó desde las comunidades directamente impactadas por la operación.

Otro 41.84% provino de distintos puntos de Coclé y Colón, y el 17.61% de provincias como Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Herrera y Chiriquí. Hubo quienes viajaron más de tres horas solo para entregar documentos.

Los puestos ofrecidos no son promesas abstractas, sino trabajo real: mantenimiento de maquinaria industrial, mantenimiento eléctrico, limpieza técnica de áreas operativas, apoyo logístico, control de seguridad y monitoreo básico ambiental.

Todos ellos forman parte del Plan de Mantenimiento, cuyo objetivo es mantener en buen estado la infraestructura de la mina mientras se define su futuro.

Un dato que marcó la jornada fue la presencia de antiguos trabajadores del proyecto: alrededor del 15% de los asistentes ya había laborado en la mina. Muchos expresaron su disposición inmediata para volver a sus puestos.



La frase más repetida fue directa: “Queremos regresar. Sabemos hacer este trabajo. Lo necesitamos.”

La asistencia masiva envía un mensaje contundente hacia el Gobierno y hacia todo el país: la gente quiere que la mina vuelva a operar. Las comunidades sienten la pausa económica y piden una salida clara, transparente y responsable que permita activar empleos, ingresos y movimiento económico en la región y más allá.

De lograrse un acuerdo, la operación podría recuperar más de 7,000 empleos directos y mover cerca de 40,000 empleos indirectos en comercios, transporte, proveedores, servicios y actividades que hoy están paralizadas. En palabras simples: si la mina se reactiva, la economía se mueve.

Y de acuerdo con la empresa reclutadora, esta no será la única feria. Ya se evalúan nuevas jornadas de empleo en otros distritos del interior, donde miles de panameños ya están esperando su oportunidad.