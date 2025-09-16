Nacional - 16/9/25 - 07:57 AM

Lluvias con actividad eléctrica siguen causando estragos

En Veraguas, se reportó la caída de 11 árboles sobre distintos tramos de la carretera que va desde la comunidad de Horcón hacia Tetilla, en el distrito de Calobre.

 

Por: Redacción / Web -

 Las intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica continúan generando afectaciones en distintas regiones del país, según reportes recientes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En la comunidad de Bajo del Río, corregimiento de Buenos Aires, distrito de Chame (provincia de Panamá Oeste), se registraron daños parciales en cuatro viviendas por introducción de agua, afectando a un total de 17 personas, entre ellas 10 adultos y 7 menores.

En la provincia de Chiriquí, personal del Sinaproc atendió la caída de un árbol sobre la vía principal que conecta San Carlitos con Aguacatal, en el corregimiento de San Pablo Viejo. La vía fue despejada posteriormente.

En Veraguas, se reportó la caída de 11 árboles sobre distintos tramos de la carretera que va desde la comunidad de Horcón hacia Tetilla, en el distrito de Calobre.

El Sinaproc mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias con actividad eléctrica para varias provincias y comarcas hasta el próximo jueves.

Para la mañana de este martes, se prevén aguaceros aislados, de moderados a fuertes, en zonas marítimas del Caribe, Darién, sectores de Panamá, Azuero, el sur de Veraguas y áreas costeras del Pacífico panameño.
 

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre