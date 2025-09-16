Lluvias con actividad eléctrica siguen causando estragos

Las intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica continúan generando afectaciones en distintas regiones del país, según reportes recientes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En la comunidad de Bajo del Río, corregimiento de Buenos Aires, distrito de Chame (provincia de Panamá Oeste), se registraron daños parciales en cuatro viviendas por introducción de agua, afectando a un total de 17 personas, entre ellas 10 adultos y 7 menores.

En la provincia de Chiriquí, personal del Sinaproc atendió la caída de un árbol sobre la vía principal que conecta San Carlitos con Aguacatal, en el corregimiento de San Pablo Viejo. La vía fue despejada posteriormente.

En Veraguas, se reportó la caída de 11 árboles sobre distintos tramos de la carretera que va desde la comunidad de Horcón hacia Tetilla, en el distrito de Calobre.

El Sinaproc mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias con actividad eléctrica para varias provincias y comarcas hasta el próximo jueves.

Para la mañana de este martes, se prevén aguaceros aislados, de moderados a fuertes, en zonas marítimas del Caribe, Darién, sectores de Panamá, Azuero, el sur de Veraguas y áreas costeras del Pacífico panameño.

