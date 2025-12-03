Lluvias golpean Colón: deslizamientos, vías afectadas y peligro en carretera

El mal tiempo sigue golpeando sin piedad la provincia de Colón, dejando a su paso deslizamientos, vías rotas, familias mojadas y una sensación constante de alerta.

Según residentes, ya van tres semanas de lluvias sin descanso, y el panorama se complica cada día un poco más.

Las quebradas y ríos se han desbordado, el agua entra en las casas y los caminos comienzan a ceder, afectando el tránsito y la tranquilidad en la región atlántica.

Las intensas precipitaciones tumbaron árboles y provocaron dos deslaves en Quebrada Ancha, en el corregimiento de Limón, plena carretera Transístmica.

Cuadrillas del MOP corrieron al sitio para mover tierra, despejar los obstáculos y reabrir la ruta al menos de manera parcial. Es un alivio a medias, porque el clima no promete mejorar pronto.

Pero el susto no quedó ahí. También se reportaron daños en la vía que conecta el Puente Atlántico con la Costa Abajo, en el tramo entre las esclusas y el puente, zona bajo administración de la ACP, donde las lluvias habrían debilitado el terreno.

Las autoridades mantienen vigilancia y piden a la población ir con calma, manejar con cuidado y estar pendientes de cualquier nueva afectación. Los trabajos continúan, pero la naturaleza no está colaborando. Aquí nadie baja la guardia.