Lluvias no dan tregua en Colón y más de 100 familias siguen en alerta

Colón vuelve a mirar al cielo con preocupación. La inestabilidad del clima, marcada por lluvias constantes, mantiene en máxima alerta a los voluntarios y funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en esta provincia caribeña.

En las últimas semanas, el desborde de ríos y quebradas ha provocado que el agua se meta a las casas, dejando a más de 100 familias afectadas, muchas de ellas con pérdidas y viviendo momentos de angustia.

Luis Murillo, jefe delegacional del Sinaproc en Colón, informó que se mantiene un monitoreo permanente apoyado en los pronósticos del tiempo, los cuales indican lluvias ligeras a moderadas, pero con posibilidad de intensificarse.

Este seguimiento no solo abarca la provincia de Colón, sino también zonas costeras, parte de Veraguas y la Comarca Guna Yala, áreas vulnerables ante cualquier aumento en las precipitaciones.

Las autoridades recomiendan a quienes planean ingresar a ríos o al mar que se mantengan bien informados sobre las condiciones climáticas y cumplan todas las medidas de seguridad, para evitar tragedias.

La propia ciudad de Colón figura entre las zonas más susceptibles a inundaciones, especialmente cuando las lluvias caen con mayor intensidad.