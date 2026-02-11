Revulú en Colón: Ordenan suspensión del alcalde por 30 días sin sueldo

El Concejo Municipal de Colón solicitó la suspensión por 30 días sin derecho a sueldo para el alcalde del distrito de Colón mediante una resolución emitida por este organismo.

Esta resolución se emite por el incumplimiento reiterado de disposiciones establecidas en los acuerdos municipales y en leyes relacionadas con el funcionamiento de los municipios.

Los 11 representantes exigen a la alcaldía el pago a las juntas comunales para su correcto funcionamiento.

Sobre esta resolución, la alcaldía de Colón no ha emitido comentario alguno, salvo un comunicado en el que se señala que algunos representantes no querían someterse a una auditoría sobre los fondos asignados a las juntas comunales.

Dicha resolución será entregada a la gobernación para suspender al burgomaestre por un mes sin derecho a sueldo.

Pedro Santizo, representante del corregimiento del Barrio Sur, manifestó que esta suspensión se debe a la falta de pago a las juntas comunales y añadió que han solicitado reunirse con el alcalde, pero no ha sido posible.

Por su parte, Ricardo Cerrud, representante del corregimiento de Cristóbal, indicó que en un año y siete meses han evidenciado una falta gravísima por parte del alcalde, pues asegura que no administra los recursos adecuadamente, ya que paga a algunas juntas comunales y a otras no.

El distrito de Colón está compuesto por 15 corregimientos que forman parte del distrito colonense.