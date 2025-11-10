Lluvias siguen dando palo: activan vigilancia hasta el 12 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrografía de Panamá (IMHPA) prendió las alarmas y activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá hasta el 12 de noviembre.

Según explicaron un nuevo frente frío viene bajando con fuerza y está trayendo mucha humedad. Además, trae una cosa que ellos llaman “bajuada”, y vientos cruzados que revuelven el cielo y provoca lluvias contínuas.



En Bocas del Toro, Colón y la comarca Guna Yala las lluvias no han cesado. Y si miras hacia el Pacífico, en Panamá, Panamá Oeste, Darién, Veraguas y Los Santos ya sienten la lluvia encima.

El Sistema Nacional de Prorección Civil (Sinaproc) está en vigilancia, y pide a la gente que no se confíe del sol cuando asoma por un rato, porque eso es puro engaño.



Recomiendan no cruzar ríos crecidos, no manejar por zonas inundadas y estar pendientes de las alertas oficiales, porque un trueno mal puesto o una quebrada crecida pueden dar un susto grande.