Nacional - 10/11/25 - 09:18 AM

Lucy Molinar llama a la unidad y al respeto durante las festividades patrias

La titular de Educación aclaró que no se les coartó el derecho a la libre expresión, pero enfatizó que, por tradición y respeto, los estudiantes son quienes deben encabezar los desfiles patrios.

 

Por: Redacción / Web -

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado a la ciudadanía para honrar a la Patria durante el mes de noviembre y evitar las divisiones y los insultos, al señalar que “así no se construye la democracia de un país”.

Molinar se refirió a los incidentes ocurridos el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Colón, donde algunos gremios educativos generaron disturbios al exigir marchar primero en el desfile patriótico, intentando desplazar a las delegaciones estudiantiles que, según la ministra, “se han preparado durante mucho tiempo para hacer sus presentaciones”.

La titular de Educación aclaró que no se les coartó el derecho a la libre expresión, pero enfatizó que, por tradición y respeto, los estudiantes son quienes deben encabezar los desfiles patrios.

Asimismo, Molinar recordó que estos grupos magisteriales mantuvieron una huelga de tres meses, durante la cual —dijo— “insultaron a todo el mundo”. Lamentó que, a su juicio, algunos de estos sectores tengan intereses particulares y no contribuyan al mejoramiento de la educación nacional.
 

Te puede interesar

Discurso de fondo: Mejoras en hospital Anita Moreno y cuidado de río La Villa

Discurso de fondo: Mejoras en hospital Anita Moreno y cuidado de río La Villa

 Noviembre 10, 2025
Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

 Noviembre 10, 2025
Panamá se pone el sombrero de cacao: el país es sede de reunión internacional

Panamá se pone el sombrero de cacao: el país es sede de reunión internacional

 Noviembre 10, 2025
Gas irritante y fuerte lluvia marcan celebraciones del 10 de noviembre en Colón

Gas irritante y fuerte lluvia marcan celebraciones del 10 de noviembre en Colón

 Noviembre 10, 2025
Presidente Mulino coordina con concejales para impulsar proyectos en Los Santos

Presidente Mulino coordina con concejales para impulsar proyectos en Los Santos

 Noviembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí