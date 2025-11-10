Lucy Molinar llama a la unidad y al respeto durante las festividades patrias

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado a la ciudadanía para honrar a la Patria durante el mes de noviembre y evitar las divisiones y los insultos, al señalar que “así no se construye la democracia de un país”.

Molinar se refirió a los incidentes ocurridos el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Colón, donde algunos gremios educativos generaron disturbios al exigir marchar primero en el desfile patriótico, intentando desplazar a las delegaciones estudiantiles que, según la ministra, “se han preparado durante mucho tiempo para hacer sus presentaciones”.

La titular de Educación aclaró que no se les coartó el derecho a la libre expresión, pero enfatizó que, por tradición y respeto, los estudiantes son quienes deben encabezar los desfiles patrios.

Asimismo, Molinar recordó que estos grupos magisteriales mantuvieron una huelga de tres meses, durante la cual —dijo— “insultaron a todo el mundo”. Lamentó que, a su juicio, algunos de estos sectores tengan intereses particulares y no contribuyan al mejoramiento de la educación nacional.

