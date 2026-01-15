Nacional - 15/1/26 - 12:00 AM

Lucy Molinar: “Queremos un 2026 con todos hablando el mismo idioma”

La ministra de Educación, Lucy Molinar, instó al sector educativo a fortalecer la comunicación de cara al año lectivo 2026, durante un encuentro nacional con supervisores y directores.

 

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado al sector educativo a “hablar en el mismo idioma” de cara al año lectivo 2026, con el objetivo de mejorar la comunicación interna y fortalecer los procesos académicos en los centros educativos del país.

“Queremos echar a andar un año 2026 con todos hablando el mismo idioma, comunicándonos y afinando ese canal de comunicación que a veces nos falla en el ajetreo del día a día”, expresó Molinar.

Durante el encuentro nacional de supervisores y directores nacionales, la titular del Ministerio de Educación (Meduca) subrayó que la misión para el próximo año lectivo será que “cada niño que pase por nuestras aulas sea una mejor persona”, reforzando no solo el aprendizaje académico, sino también la formación en valores.

Molinar informó que durante 2025 se culminaron 45 proyectos de construcción, se desarrollaron más de 10 mil horas de capacitación y más de 500 docentes participaron activamente en el rediseño curricular.

Asimismo, anunció que las redes educativas se consolidarán a partir de este año como el canal permanente de comunicación, mientras que desde el próximo lunes iniciará un proceso de capacitación dirigido a docentes y supervisores, enfocado principalmente en la actualización y rediseño del currículo educativo.

Durante la jornada de trabajo se abordaron temas clave como los resultados académicos 2025, el rediseño curricular, la capacitación docente, el Manual de Protocolo de Supervisión y la infraestructura educativa, pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

