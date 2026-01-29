Lula Da Silva defiende la neutralidad del Canal

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ayer que respaldar la neutralidad del Canal interoceánico "es defender un comercio internacional basado en reglas multilaterales".

Lula reiteró su respaldo a la soberanía panameña sobre el paso navegable en una comparecencia ante la prensa posterior a una reunión bilateral con su colega panameño, José Raúl Mulino, durante la cual se firmaron acuerdos comerciales y se revisaron las relaciones bilaterales.

"Defender la neutralidad del Canal es defender un comercio internacional justo, equilibrado y basado en reglas multilaterales", afirmó Lula.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el Canal interoceánico alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con China.

Este capítulo de tensión parece haberse superado ya, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.

El líder izquierdista brasileño recordó que en agosto pasado, durante una visita de Mulino a Brasil, ya expresó que su Gobierno "apoya la soberanía de Panamá sobre el Canal", que administra la nación centroamericana desde hace más de 25 años.