Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

La mañana del lunes estuvo marcada por dos protestas en la ciudad capital. Un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Vivienda se congregó en las instalaciones de la institución para exigir el pago de la prima de antigüedad y otros compromisos laborales pendientes.

Los manifestantes, compuestos por hombres y mujeres, vociferaban en los pasillos del ministerio: "¡Queremos nuestro dinero!".



Según una fuente interna del Ministerio, no hay una fecha definida para el pago de estas deudas, debido a los recortes presupuestarios. No obstante, la fuente aseguró que se están realizando esfuerzos para conseguir los fondos necesarios y cumplir con los compromisos adquiridos.

Por otro lado, un grupo de afiliados a la cooperativa Suntracs RL también salió a las calles para exigir que se respete el manejo de sus aportaciones, ahorros e intereses. La manifestación tuvo lugar en las afueras de la sede del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP).



Los miembros de la cooperativa denunciaron que el IPACOOP está tomando decisiones sin informar adecuadamente a los asociados, lo que ha generado preocupación entre ellos.

El IPACOOP decidió cancelar la personería jurídica de la cooperativa Suntracs, alegando violaciones a las normas financieras y de prevención de blanqueo de capitales.