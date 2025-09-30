Nacional - 30/9/25 - 08:34 PM

Luz de esperanza: Inicia Octubre Rosa y Celeste contra el cáncer

Las actividades iniciaron con un Mega Bingo cuyos fondos servirán para comprar un calibrador de dosis destinado al ION.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Presidencia de la República se iluminó de rosa y celeste al iniciar la campaña “Con Paso Firme en la Lucha contra el Cáncer”, que busca crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama y próstata durante todo el mes de octubre.

La primera dama Maricel Cohen de Mulino, acompañada del presidente José Raúl Mulino, ministros, directores y familiares, encabezó el acto y envió un mensaje de solidaridad y apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

“Hoy no sólo encendemos luces, sino la esperanza, la unión y el compromiso que estos colores representan. Nadie puede caminar solo en esta enfermedad; detrás de cada diagnóstico hay un rostro con miedo, pero también con ganas de vivir”, expresó Cohen de Mulino.

Octubre es reconocido mundialmente como "Octubre Rosa", mes en el que se refuerzan las campañas de detección temprana, diagnósticos oportunos y educación preventiva. Este año se realizarán diversas actividades, como el ballet El Lago de los Cisnes en el Teatro Nacional, el Caminotón en la Cinta Costera y el tradicional Sandwichatón en apoyo al Instituto Oncológico Nacional (ION).

Además, en alianza con la Fundación Másmóvil, se lanzó una tarjeta prepago de seis balboas para recaudar fondos en beneficio de pacientes oncológicos.

La Primera Dama hizo un llamado a la población a realizarse el chequeo médico anual y a motivar a sus seres queridos a hacerlo: “La unión de esfuerzos salva vidas”.

Las actividades iniciaron con un Mega Bingo cuyos fondos servirán para comprar un calibrador de dosis destinado al ION, equipo que garantiza tratamientos más seguros y efectivos.

Cada año, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha clave para recordar la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud. En el acto también participó el doctor Julio Santamaría, director del ION.

 

 

 

