Mal tiempo causa estragos en cuatro provincias



El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se registraron 15 incidentes durante el jueves, como resultado de lluvias que afectaron distintas provincias del país.

Colón:

En el corregimiento de Isla Grande, sector Juan Gallegos, ocho viviendas sufrieron desprendimiento de techo, afectando a 39 personas, entre ellas una con discapacidad. También se reportó la caída de un árbol sobre una residencia, sin personas lesionadas. Personal de SINAPROC realizó evaluaciones para detectar posibles daños adicionales.

Chiriquí:

En Santa Cruz, corregimiento de Renacimiento, una vivienda se inundó debido al desborde de una quebrada.

Veraguas:

En el sector Guarumal, distrito de Soná, un árbol cayó sobre la vía en el área de San Antonio. También se reportaron otros árboles caídos en la carretera que conecta Soná con El Tigre de Los Amarillos.



En La Trinchera, corregimiento de San Andrés, cuatro viviendas fueron afectadas por inundaciones a causa del desbordamiento de un río.

Los Santos:



En Guararé, Barriada La Cruz, tres viviendas presentaron daños por desprendimiento de techos. El personal de SINAPROC brindó asistencia a los afectados.

El SINAPROC mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en el país, por lo que recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.

Líneas de emergencia: 911 / 520-4426.

