Nacional - 16/9/25 - 11:24 AM

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en un edificio multifamiliar ubicado en la calle 4, avenida Central de la ciudad de Colón, donde el fuerte viento provocó el desplazamiento de las estructuras de zinc del techo.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

El mal tiempo afectó este martes varias áreas de la provincia de Colón, dejando a su paso desprendimientos de techos en edificios familiares, centros educativos y letreros comerciales.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en un edificio multifamiliar ubicado en la calle 4, avenida Central de la ciudad de Colón, donde el fuerte viento provocó el desplazamiento de las estructuras de zinc del techo. Algunas de estas hojas de zinc fueron lanzadas por el aire, generando preocupación en los residentes.

En la escuela República del Paraguay, también en la ciudad de Colón, el techo de uno de sus salones se voló debido a la intensidad del viento, provocando la entrada de agua a las aulas y dejando el lugar en condiciones de riesgo. Otras áreas del techo también mostraron señales de daño, lo que incrementó el temor de nuevos desprendimientos.

Por otro lado, varios letreros comerciales ubicados en la Zona Libre de Colón fueron derribados por el fuerte viento y las lluvias intensas.

 El mal tiempo comenzó desde la madrugada de este martes , afectando no solo la ciudad, sino también las áreas periféricas.

Se han recibido reportes de comunidades en el distrito de Donoso, donde las fuertes precipitaciones causaron estragos en la zona.

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

 Las autoridades locales se encuentran evaluando los daños y tomando medidas para garantizar la seguridad de los residentes en las áreas más afectadas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre