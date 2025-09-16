Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

El mal tiempo afectó este martes varias áreas de la provincia de Colón, dejando a su paso desprendimientos de techos en edificios familiares, centros educativos y letreros comerciales.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en un edificio multifamiliar ubicado en la calle 4, avenida Central de la ciudad de Colón, donde el fuerte viento provocó el desplazamiento de las estructuras de zinc del techo. Algunas de estas hojas de zinc fueron lanzadas por el aire, generando preocupación en los residentes.

En la escuela República del Paraguay, también en la ciudad de Colón, el techo de uno de sus salones se voló debido a la intensidad del viento, provocando la entrada de agua a las aulas y dejando el lugar en condiciones de riesgo. Otras áreas del techo también mostraron señales de daño, lo que incrementó el temor de nuevos desprendimientos.

Por otro lado, varios letreros comerciales ubicados en la Zona Libre de Colón fueron derribados por el fuerte viento y las lluvias intensas.

El mal tiempo comenzó desde la madrugada de este martes , afectando no solo la ciudad, sino también las áreas periféricas.

Se han recibido reportes de comunidades en el distrito de Donoso, donde las fuertes precipitaciones causaron estragos en la zona.

Las autoridades locales se encuentran evaluando los daños y tomando medidas para garantizar la seguridad de los residentes en las áreas más afectadas.