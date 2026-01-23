Maleantes revientan motores de metrobuses y ponen en riesgo a usuarios

En 48 horas, tres metrobuses sufrieron ataques con el mismo estilo. Los vándalos no roban, pero sí dañan motores, mangueras y correas, dejando los buses fuera de circulación y a los choferes con el corazón en la garganta.

Juan Yau, de logística de MiBus, dijo que el último ataque fue esta madrugada. Personas ya identificadas abrieron varias unidades, cortaron partes del motor y tuvieron que sacarlas de la calle para evitar un desastre mayor.

El funcionario explicó que el riesgo es real: motores forzados, posibles incendios y un caos en la programación de rutas.

Según MiBus, yb mismo vehículo ha sido usado en los dos últimos ataques. Ya tienen la placa y avanzan con las investigaciones para dar con los responsables.

“Esto no es tolerancia, esto es delito”, advirtió Yau. La empresa asegura que va a actuar por todas las vías legales y administrativas posibles.

César Samaniego, ingeniero de la empresa, contó que cada unidad que se saca por seguridad desbarata toda la logística: rutas, repuestos, horarios. Además, las reparaciones cuestan desde unos cientos hasta miles de dólares.

MiBus insiste: esto no es un robo de piezas, es un ataque directo al transporte público. Y mientras los maleantes juegan con los motores, los que viven y trabajan en la ciudad sufren retrasos, miedo y el riesgo de que algo peor pase. Las autoridades ya están metidas en el caso, pero la ciudad sigue alerta.