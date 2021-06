Mañana se estrena el documental ‘50 Misas de Cuerpo Ausente, Héctor Gallego'

Mañana 9 de junio, fecha en la que se cumplen 50 años de la desaparición forzada y la búsqueda de los restos del padre Jesús Héctor Gallego, se estrena el documental llamado “50 Misas de Cuerpo Ausente, Héctor Gallego”.

El documental “50 Misas de Cuerpo Ausente, Héctor Gallego”, será estrenado por las pantallas de Nex Panamá, a las 5:30 p.m.

Este proyecto audiovisual relata lo transcurrido en cinco décadas con la ausencia del primer párroco de Santa Fe de origen colombiano, quien formó a los pobres entre 1968 a 1971, bajo las líneas de la evangelización liberadora del trabajo y el cooperativismo, un movimiento que despertó al campesinado e indígena en la provincia de la opresión.

Este documental es el primer trabajo periodístico en formato que se proyecto en estos 50 años, además, filmado en la matriz de esta historia, el poblado de Santa Fe de Veraguas, donde se desarrolló uno de los episodios más oscuros de la dictadura militar.

La periodista Grisel Bethancourt fue la encargada de este proyecto, mismo que cuenta con la la producción general de los laureados ganadores de premios periodísticos, Pompilio Campos y Tito Gutiérrez de MEM Televisión y como guionista participa la periodista investigativa, Rekha Chandiramani de Con las manos en la data.

Durante su realización, los amigos del padre Héctor Gallego van hilvanando la historia desde 1968, la transformación de sus vidas, la liberación bajo el evangelio cristiano y en comunidad, y el duro momento de su desaparición física. Para ello utilizaron locaciones montañosas del Cerro Tute, El Pantanal, Santa Fe, entre otros lugares, de este distrito; además contaron con testimonios basados en el punto medular de la investigación judicial..

En los 28 minutos de duración, el documental expone el hecho bajo una narrativa simple, coloquial e histórica. Además de una trama de enigma desde la desaparición física, así como el papel de la iglesia, también se le recuerda como un cura bueno, quien puso la semilla del cooperativismo en Santa Fe y poblados del distrito, cuyo lema que profetizó jamás ha dejado de ser pronunciado: “Si me desaparezco, No me busquen, Sigan la lucha”.

Jesús Héctor Gallego, Padre Héctor o Héctor, es recordado como el segundo mártir de la iglesia Latinoamericana después de la congregación de obispos en Medellín en 1968. El cura oriundo de Salgar, Antioquia, Colombia es ordenado y enviado a Panamá para cumplir su misión sacerdotal en la Diócesis de Veraguas en 1968, bajo el liderazgo de monseñor Marcos Gregorio Mc Grath, siendo el primer párroco de Santa Fe, donde practicó la evangelización durante tres años.

Esta pieza histórica, es un trabajo de periodismo independiente con el apoyo de donantes, que ubicó mediante la investigación nacional e internacional recapitular los 50 años del padre Gallego en su forzada ausencia en la comunidad de base del movimiento social panameño.

Al mismo tiempo que se estrena por las pantallas de televisión, en Santa Fe de Veraguas se realizará un acto que contará con la presentación del documental para los miembros de la Cooperativa de Servicios Múltiples, La Esperanza de los Campesinos R.L. fundada por el padre Héctor Gallego.

Se informó que en Veraguas, esta pieza periodística también estará proyectándose para los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, (A.E.VE) y la Unión Indígena Campesina, incluyendo distintos foros, conversatorios, salas y a organizaciones del país.