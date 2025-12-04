Nacional - 04/12/25 - 12:00 AM

MARÍA CORINA agradece a Mulino por aceptar invitación

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este miércoles a los presidentes de Paraguay y Panamá, Santiago Peña y José Rafael Mulino, respectivamente, así como a la congresista estadounidense María Elvira Salazar por aceptar la invitación para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

"Querido presidente José Rafael Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad", escribió la exdiputada en un mensaje publicado en X.

Igualmente, agradeció a Peña, en la misma red social, por acompañar a los venezolanos en esta jornada "histórica para la democracia y la libertad" de la región.

"Ese día ratificaremos la solidaridad y la hermandad entre los pueblos de Paraguay y de Venezuela, y nuestro compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región", agregó.

De igual forma, Machado reconoció a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien también aceptó la invitación a Oslo, por ser una aliada "tan crucial en esta lucha".

Te puede interesar

¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

 Diciembre 03, 2025
Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

 Diciembre 03, 2025
Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

 Diciembre 03, 2025
Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Diciembre 03, 2025
Panamá levanta la primera palada pa' los firulais: nace el Hospital de Mascotas

Panamá levanta la primera palada pa' los firulais: nace el Hospital de Mascotas

 Diciembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años