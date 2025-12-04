MARÍA CORINA agradece a Mulino por aceptar invitación

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este miércoles a los presidentes de Paraguay y Panamá, Santiago Peña y José Rafael Mulino, respectivamente, así como a la congresista estadounidense María Elvira Salazar por aceptar la invitación para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

"Querido presidente José Rafael Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad", escribió la exdiputada en un mensaje publicado en X.

Igualmente, agradeció a Peña, en la misma red social, por acompañar a los venezolanos en esta jornada "histórica para la democracia y la libertad" de la región.

"Ese día ratificaremos la solidaridad y la hermandad entre los pueblos de Paraguay y de Venezuela, y nuestro compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región", agregó.

De igual forma, Machado reconoció a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien también aceptó la invitación a Oslo, por ser una aliada "tan crucial en esta lucha".