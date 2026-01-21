Marino panameño sigue guardado en Venezuela por trámites administrativos

El caso del marino panameño Olmedo Javier Núñez volvió a quedar en pausa. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, confirmó que la salida del detenido en Venezuela no se concretó como se había informado.

Dijo que todo se frenó por “temas administrativos” dentro del proceso de excarcelación.

Según explicó Hoyos, hubo un movimiento interno que generó confusión. Señaló que a Núñez “se le transfirió”, lo que terminó retrasando el trámite.

Hoyos no detalló en qué punto exacto está el proceso ni cuánto más podría tardar, pero dijo que la liberación no se ha ejecutado.

La situación tomó fuerza luego de lo ocurrido el 16 de enero. Ese día, el Gobierno de Panamá anunció públicamente que el marino había sido liberado. Horas después, la Cancillería salió a corregir y se retractó mediante un comunicado oficial.

En ese documento, la Cancillería de Panamá indicó que las gestiones seguían activas. Aclaró que la información inicial no era correcta y que Núñez continuaba detenido en Venezuela, donde lleva más de siete meses bajo custodia.

El seguimiento del caso también ha sido confirmado por Foro Penal. Su portavoz, Alfredo Romero, explicó que el panameño estaba incluido en una lista de excarcelados prevista para la noche del miércoles. Sin embargo, aseguró que por razones que no comprenden, la liberación simplemente no se dio.

Mientras tanto, Olmedo Javier Núñez sigue esperando. El proceso continúa abierto y las autoridades panameñas mantienen las gestiones, sin que hasta ahora exista una fecha concreta para su salida.