Martinelli: Carrizo y Cortizo intentan evadir la justicia a través del Parlacen

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, denunció a través de sus redes sociales que el exvicepresidente José Gabriel Carrizo y el expresidente Laurentino Cortizo buscan juramentarse en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con el fin de "evadir la justicia".

Martinelli, quien también preside el partido Realizando Metas (RM), afirmó que ambos políticos están buscando protegerse en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al haber influido en la designación de magistrados. "Ellos creen que tienen más posibilidades al haber nombrado una enorme cantidad de magistrados", señaló Martinelli en su mensaje.

El exmandatario advirtió que pedirá la revocatoria de los 9 diputados de su partido que respalden esta acción, subrayando que es hora de que Carrizo y Cortizo respondan ante la justicia por sus actos.

En un contexto paralelo, la Contraloría General de la República ordenó ayer la cautelación de bienes y cuentas bancarias de José Gabriel "Gaby" Carrizo, vinculadas a investigaciones por enriquecimiento injustificado.



Según reportes, se han incautado propiedades, vehículos y fondos bancarios, en el marco de un proceso judicial que también investiga a Carrizo por presunto peculado y otros cargos relacionados al uso irregular de recursos públicos durante su gestión como vicepresidente (2019-2024).

