Martinelli: "Cortizo, tú eres el responsable. Paren esta farsa ya"

El expresidente Ricardo Martinelli responsabilizó al mandatario Laurentino Cortizo del juicio que se le sigue y solicitó que se detenga lo que calificó de una farsa política.

Las declaraciones de Martinelli se dieron a su llegada al Sistema Penal Acusatorio, luego de un receso de unas dos horas, en este quinto día de juicio por un caso de escuchas telefónicas, conocido como "Pinchazos".

"Están jodiendo a todos los panameños, porque han gastado millones de dólares en este juicio falso, sin ningún fundamento, fabricado por (expresidente Juan Carlos) Varela y Kenia (la exprocuradora Porcell) cuando no hay medicina en los hospitales, estamos pasando la pandemia y todo el mundo encerrado".

Martinelli aseguró también que se están despilfarrando los recursos del Estado, en un país donde "no hay empleos" con el propósito de desviar la atención en este tonto juicio, dijo.

El exmandatario afirma que testigos han mencionado que hay gobiernos externos "pinchando" en el Consejo de Seguridad.

"Esto no tiene fundamento. Cortizo, usted tú eres el responsable. Paren esta farsa ya, que lo único que está haciendo es perjudicando a Panamá".

"Cortizo, tú eres el responsable. Paren esta farsa", indicó el expresidente @rmartinelli, al llegar al SPA, tras un receso de un juicio que se sigue por el caso "Pinchazos". Este es el quinto día de audiencia. Video: @esantos120170 pic.twitter.com/QxCoL6riix — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 27, 2021

Publicidad



Más temprano, Martinelli indicó el exmandatario Varela junto a la exprocuradora se reunían y daban órdenes a los testigos para armar y falsear este juicio político y amañado.

LEE TAMBIÉN: Hay dos juicios: el que sucede adentro y el que publican los medios, Martinelli

Explicó que un testigo se reunía con Varela y Porcell en el Consejo de Seguridad y en la Presidencia para dar órdenes, seguimiento y pinchazos.

"Varela y Porcell son los responsables de todo esto....allí están las grabaciones y las pueden ver", exclamó.

Martinelli también responsabilizó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, si la seguridad nacional se ve comprometida, hoy han dicho que dos Gobiernos extranjeros pinchan el Consejo de Seguridad".

Testigo no vincula a Martinelli en intervenciones telefónicas

Por su parte, Alfredo Vallarino, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, indicó que otro testigo presentado hoy por la Fiscalía negó que su defendido haya estado involucrado en algún acto ilegal.



Vallarino detalló que se le preguntó al testigo sí Ricardo Martinelli hubiese estado vinculado a intervenciones telefónicas o seguimiento y respondió que "no".

#NacionalCri Declaraciones del expresidente @rmartinelli. "Esto es un descaro lo que está pasando. Señor Cortizo, usted será el responsable y la seguridad se ve comprometida, hoy han dicho que dos Gobiernos extranjeros pinchan el Consejo de Seguridad", dijo. Video: @esantos120170 pic.twitter.com/fbrwcbmnKR — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 27, 2021