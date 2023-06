¡Martinelli debe ser absuelto! Usó fondos personales (Video)

El abogado Luis Eduardo Camacho ha presentado argumentos contundentes que demuestran la inocencia del ex presidente Ricardo Martinelli en el caso de lavado de dinero conocido como New Business. Camacho, enérgicamente, afirmó durante la audiencia que Martinelli no solo es inocente, ¡sino que también financió personalmente la adquisición de la Editora Panamá América

Según las declaraciones del abogado, corroboradas por el perito del Ministerio Público, Eliseo Ábrego, la contribución de Martinelli en la compra de la editora fue realizada con su propio dinero, proveniente de sus cuentas personales. Camacho desacreditó las acusaciones de que Martinelli posee el 60% de las acciones del periódico, alegando que no se ha emitido ni una sola acción a favor del ex presidente.

Publicidad

Lo más impactante fue la revelación de que un grupo de influyentes miembros de la comunidad hebrea, que no están involucrados en el proceso legal, planearon la adquisición del medio y extendieron una invitación a Martinelli para unirse a la iniciativa. Según Camacho, Martinelli aportó la uma de 5 millones de dólares y presentó cheques de gerencia como prueba de pago. Sin ningún tipo de intermediarios, el ex presidente mostró su rostro y actuó con total transparencia.

En sus argumentos, el abogado citó a los peritos Eliseo Ábrego y Aníbal Guerrero, quienes afirmaron que los fondos aportados por Martinelli son completamente lícitos. Camacho hizo hincapié en que no existió ninguna forma de lavado de dinero, ya que los fondos provinieron exclusivamente de los recursos personales de Martinelli, sin ocultamiento ni manipulación alguna.

"Es completamente ilógico creer que Ricardo Martinelli haya solicitado un préstamo de $11,450,000,000 y que luego le devolvieran ese dinero. Me resulta difícil entender una explicación tan absurda", afirmó el enérgico abogado en su alegato.

En conclusión, Camacho dejó claro que no existe ningún delito de lavado de dinero por parte de Ricardo Martinelli. Sus aportes para la compra de Editora Panamá América fueron realizados con fondos personales, sin ningún tipo de ocultamiento ni actividad delictiva.

Este revolucionario testimonio sin duda generará un gran impacto en el caso y dejará a muchos preguntándose si las acusaciones contra el ex presidente eran simplemente un intento de desprestigio.

Ese grupo de personas se puso de acuerdo para tirarle la responsabilidad a @rmartinelli. Le atribuían 3 cuentas y cuando se fue al proceso y nos dimos cuenta que las tres cuentas son de Riccardo Francolini", dijo Luis Eduardo Camacho #NewBusinessLaVerdad

Video: @victorarosemena pic.twitter.com/Y4wSyEYLdP — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 1, 2023

Contenido Premium: 0