Martinelli: "Feliz hoy y listo para lo que Dios me tenga"

Panamá- El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, colgó en su cuenta personal de Twitter el siguiente mensaje: " Feliz hoy y listo para lo que Dios me tenga .Mi preocupación son los graves problemas que sufren 1.5 millones de panameños sin trabajo, casa ni salud no la venganza y pérdida de tiempo de algo ya juzgado. Prescrito , político y sin imputación para que Gabrielito se ría y mofe".

LEE TAMBIÉN: ¡Un testigo millonario!

Publicidad

Martinelli debe comparecer hoy, miércoles, a la audiencia por supuesto "caso pinchazos telefónicos", programada para las 9 de la mañana, en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicada en plaza Ágora.

El equipo legal de Martinelli ha reiterado que este caso ya prescribió, pero tampoco no se ha respetado el debido proceso ni los derechos de su defendido. Además de ser el único panameño que fue juzgado sin ser imputado y que nuevamente va juicio por el mismo caso.

El exmandatario Martinelli se mantiene en un estado de recuperación y rehabilitación después de sus dos operaciones de columna realizada poe el doctor neurocirujano Walter Kravcio.

Feliz hoy y listo para lo que Dios me tenga .Mi preocupación son los graves problemas que sufren 1.5 millones de panameños sin trabajo, casa ni salud no la venganza y pérdida de tiempo de algo ya juzgado. Prescrito , político y sin imputación para que Gabrielito se ría y mofe — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) July 21, 2021