Nacional - 19/11/25 - 09:24 AM

Martinelli llama a la unidad y al diálogo nacional tras el triunfo de la "Sele"

 

Por: Redacción / Web -

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hizo un llamado a la unidad y al diálogo entre todos los panameños, en el marco de la celebración por el pase de la selección nacional de fútbol y su entrenador al Mundial 2026, sin necesidad de un repechaje.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Martinelli instó al Gobierno Nacional y al presidente José Raúl Mulino a convocar un diálogo nacional para abordar los principales problemas que enfrenta el país. Entre estos, destacó el alto índice de desempleo, que alcanza el 13%, la falta de crecimiento económico y la necesidad de mejorar la seguridad jurídica, que ha afectado tanto a las inversiones como a las familias panameñas.

Este diálogo y unificación están en sus manos, Sr. Presidente. Una vez más, podemos lograr el Panamá que todos queremos y soñamos, y demostrar que los panameños somos los mejores", concluyó Martinelli en su mensaje.
 

Te puede interesar

Panamá rechaza injerencia diplomática en asuntos internos

Panamá rechaza injerencia diplomática en asuntos internos

 Noviembre 19, 2025
Calles de la ciudad vuelven a brillar de limpieza tras la fiesta futbolística

Calles de la ciudad vuelven a brillar de limpieza tras la fiesta futbolística

 Noviembre 19, 2025
Martinelli llama a la unidad y al diálogo nacional tras el triunfo de la "Sele"

Martinelli llama a la unidad y al diálogo nacional tras el triunfo de la "Sele"

 Noviembre 19, 2025
Miércoles de aguaceros dispersos con actividad eléctrica en Panamá

Miércoles de aguaceros dispersos con actividad eléctrica en Panamá

 Noviembre 19, 2025
Panamá al Mundial: Mulino y Cabrera felicitan a la Selección por triunfo

Panamá al Mundial: Mulino y Cabrera felicitan a la Selección por triunfo

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí