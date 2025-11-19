Martinelli llama a la unidad y al diálogo nacional tras el triunfo de la "Sele"

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hizo un llamado a la unidad y al diálogo entre todos los panameños, en el marco de la celebración por el pase de la selección nacional de fútbol y su entrenador al Mundial 2026, sin necesidad de un repechaje.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Martinelli instó al Gobierno Nacional y al presidente José Raúl Mulino a convocar un diálogo nacional para abordar los principales problemas que enfrenta el país. Entre estos, destacó el alto índice de desempleo, que alcanza el 13%, la falta de crecimiento económico y la necesidad de mejorar la seguridad jurídica, que ha afectado tanto a las inversiones como a las familias panameñas.

Este diálogo y unificación están en sus manos, Sr. Presidente. Una vez más, podemos lograr el Panamá que todos queremos y soñamos, y demostrar que los panameños somos los mejores", concluyó Martinelli en su mensaje.

