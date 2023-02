Martinelli: no tienen huevos para derrotarme en las urnas

El candidato presidencial de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli dijo que sus adversarios políticos no quieren que corra. porque "le tienen (mucho) miedo" y los retó a ir a las urnas en el 2024, para derrotarlos con un apoyo popular del 70%...ellos no tienen "huevos" para derrotarme en las urnas.

En un acto junto a la secretaria de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego y los diputados Marylin Vallarino, Lilia Batista y Junier Herrera donde llevaron ayer la propuesta de alianza a los simpatizantes de ambos colectivos en el distrito de Arraiján, "El Loco" sostuvo que quienes lo adversan "no tienen coraje de afrontar una elección" y que sea el pueblo el que decida.

Martinelli mencionó que los otros partidos le han robado el sueño a todos, me tienen pánico y no quieren que yo corra, me tienen tanto miedo que “carajo” vamos a ganar y vamos a sacar el 70 % de los votos. No tienen coraje, no tienen “huevos” para derrotarme en las urnas; a mi me van a tener que matar. añadió.

El exmandatario habló de los sueños robados a los panameños por los últimos partidos gobernantes y de su potencial candidatura en las próximas elecciones, para convertir a Panamá, es un país lleno de oportunidades, donde haya trabajo, buena educación, salud, transporte y sobre todo, donde sus hijos sean lo que sueñen ser".

Martinelli lamentó la situación en que se encuentra el distrito de Arraiján y sostuvo que se encargará de la construcción de un túnel o un puente sobre el Canal de Panamá, que traerá progreso a esta región.

Martinelli anunció la propuesta tras retrasos en la construcción de la línea 3 del Metro y la pregunta de ¿por dónde van a cruzar el Canal?

“Cómo es posible que los residentes de Arraiján y La Chorrera aún tengan que levantarse a las 4 a.m. para ir a trabajar cuando estás zonas deben ser polos de desarrollo”, sostuvo Martinelli durante un encuentro organizado por líderes y la diputada Yanibel Abrego que encabeza la nómina “El Cambio es Ya” que busca sacar a Rómulo Roux de la presidencia de CD.

"El Loco" pidió el voto para todos los convencionales de la nómina “Cambio es Ya” y para los jóvenes Nadine González y Derick Echeverria que aspiran a ser los próximos Secretarios de la Mujer y de la Juventud en las elecciones del 29 de marzo próximo.

“Yanibel Abrego con Cambio Democrático y Realizando Metas iremos en una gran alianza para ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones en el 2024”, afirmó Martinelli, quien además dijo que el “Dumbo” nunca ha escuchado a las bases del partido, por eso exhortó a los miembros del partido a votar por Yanibel Abrego cuando se den las elecciones para cambiar a la directiva del CD.

Mientras en otro acto en San Miguelito habló sobre la inseguridad existente y sobre la necesidad de ofrecerle a los jóvenes oportunidades para que puedan desarrollar y ser productivos para el país.

“El pueblo panameño espera un gobierno que ofrezca resultados más que promesas. Por eso, el pueblo elegirá un presidente con capacidad demostrada de ejecución. Como presidente: “hice un Metro en tres años, los dos gobiernos siguientes, no han podido terminar la extensión hasta La Cabima”.

Por su parte, la secretaria general de Cambio Democrático (CD) y aspirante a la presidencia del colectivo, Yanibel Ábrego citó algunas reflexiones que motivan esta alianza.

"Tú eres la esperanza de Panamá y queremos que Cambio Democrático regrese contigo. Nuestra alianza la queremos con Realizando Metas y Ricardo Martinelli. Lastimosamente, Roux no escucha eso", insistió Ábrego.

Ábrego reiteró una alianza Realizando Metas (RM) - Cambio Democrático (CD) comprometida con devolver una mejor calidad de vida para los panameños, mayor espacio para las mujeres y para la juventud.

"El miedo los tiene inventando de todo, pero con la voluntad del pueblo, que es el que pone y quita presidente, lo vamos a lograr", dijo Ábrego.

En tanto, la diputada Marylin Vallarino pidió el apoyo para el 19 de marzo, "ganarle la guerra a Rómulo Roux". "Hemos demostrado que estamos trabajando desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, con alcaldes, hombres y mujeres aguerridos", indicó.

