Martinelli: “Panamá en caída libre, nadie detiene el desastre”

El expresidente Ricardo Martinelli advirtió sobre la grave crisis política y económica que atraviesa Panamá, señalando que el país enfrenta una debacle debido a decisiones tomadas desde el poder que, según él, han debilitado las instituciones y la gobernabilidad.

Martinelli recordó que en 2009 Panamá rompió el bipartidismo, dando paso a una tercera fuerza política que, en su opinión, fue desplazada posteriormente por “odio y envidia”.

Criticó que esa fuerza emergente fue despojada de las candidaturas para alcalde y presidente, las cuales fueron adjudicadas “vía trampas” a un “dúo inoperante de ladrones” que, según el expresidente, dilapidaron los recursos públicos, dejando las arcas del Estado en manos de personas corruptas que difícilmente enfrentarán la justicia.

El exmandatario lamentó que se haya apartado al “mejor” candidato, quien a su juicio era el único capaz de resolver la crisis, para ser sustituido por un “repuesto no original, de cara adusta y menos bueno”.

"Ahora viene la debacle económica, problemas con las fuerzas sociales que eran beligerantes y perdieron su lustro, con muchos ministros que no sirven ni para sacar un chivo a mear; siendo el principal problema el de gestionar, y la falta o miedo de actuar", escribió.

Martinelli también denunció la concentración del poder en un solo individuo. "Todos están sorprendidos viendo el desastre venir al tener un ‘one man show’ que los compañeros de gobierno temen.

A sus enemigos los encarcela, audita, asila, destierra; en fin, convierte los tres órganos del Estado en uno, al controlar los presupuestos, medios radiales, influencers, medios escritos, radiales, televisión, todos controlados vía publicidad, en una economía paralizada y sin visos de mejoría".

El expresidente advirtió que esta situación de “inestabilidad, desorden y desgano” se presenta en momentos en que nuestros aliados del norte promueven un nuevo orden mundial, y lo que menos necesitan es un Panamá desestabilizado.