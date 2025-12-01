¡Martinelli prende las alarmas: usan su cara pa’ estafar a la gente!

El expresidente Ricardo Martinelli denunció que están usando su imagen en un video hecho con IA para enganchar a panameños con una falsa plataforma de inversión.

“Ese video es falso y no tengo nada que ver con eso”, aclaró el expresidente en un post en desde su Instagram.



El exmandatario advirtió que un vivazo subió un material donde aparece su imagen —según él creada con inteligencia artificial— para empujar a la gente a meter plata en una supuesta plataforma de inversión que promete el cielo… y entrega puro humo.

El video trucho, que ya anda dando vueltas por WhatsApp y redes, asegura que miles de panameños “mayores de 40” están dejando sus trabajos y jubilándose antes de tiempo gracias a un milagroso proyecto financiero supuestamente apoyado por el Gobierno Nacional.

La grabación invita a la gente a meter $100 con la promesa absurda de ganar $2,000 semanales.

Pura mentira. Puro gancho para tumbar gente.

Martinelli fue firme:

El expresidente pidió a la gente abrir los ojos y no caer en trampas digitales que cada día salen más pulidas, disfrazadas de noticias o de figuras públicas.

En pocas palabras, no hay plataforma mágica, no hay inversión gubernamental y no hay plata fácil.

Solo hay vivos tratando de agarrar incautos.