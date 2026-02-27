Martinelli reitera su inocencia al concluir juicio del caso Odebrecht

Al concluir este viernes 27 de febrero el juicio por el caso Odebrecht en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli ofreció declaraciones en las que reiteró su inocencia, denunció violaciones al debido proceso y aseguró que, pese a todo, mantiene un “punto de confianza” en la justicia panameña.

Con su estilo directo, el exmandatario envió primero un mensaje a sus críticos: “A mis queridos y adorados haters, será en otra ocasión que me saquen la ñeck, pero no en Odebrecht”, expresó antes de detallar los argumentos con los que desmonta las acusaciones en su contra.

“Me acusan por hechos cuando no era presidente”

Martinelli sostuvo que el proceso se basa en hechos ocurridos entre 2010 y 2014, período en el que ejerció la Presidencia de la República, pero afirmó que las acusaciones formuladas en su contra corresponden a supuestos eventos de 2008 y 2009, cuando aún no ocupaba el cargo.

Además, aseguró que los fondos cuestionados fueron debidamente reportados ante el Tribunal Electoral, por lo que —sostuvo— no existe irregularidad alguna vinculada al caso Odebrecht.

Denuncia violación al debido proceso

El exgobernante criticó que, al igual que en el caso New Business, no se haya permitido contrainterrogar a los testigos que lo señalan. Reiteró que impedir que la defensa repregunte constituye una falta grave al debido proceso.

“Me acusaron sin imputarme”, afirmó al recordar su extradición desde Estados Unidos por el caso de los pinchazos telefónicos. Según explicó, fue traído al país bajo el principio de especialidad, el cual limita el juzgamiento a los cargos específicos por los que fue concedida la extradición.

Sostuvo que, pese a ello, posteriormente se le abrieron otros procesos judiciales, entre ellos el de Odebrecht y New Business.

“He probado mi inocencia”

Martinelli defendió que ya ha enfrentado y superado procesos anteriores. Recordó que en el caso de los pinchazos fue absuelto y que, tras reabrirse el expediente, volvió a obtener un fallo favorable.

“Soy inocente de todo”, insistió, recordando que los nuevos casos en su contra fueron impulsados luego de esas decisiones judiciales.

Demanda civil por $159 millones

El expresidente también cuestionó la demanda civil interpuesta en su contra por 159 millones de dólares dentro del proceso del juicio Odebrecht Panamá, al afirmar que cuenta con certificaciones del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Cuentas y la Contraloría General de la República que —dijo— acreditan que no causó lesión patrimonial al Estado.

“Sin embargo, he sido demandado por eso. Esto es una injusticia”, manifestó.