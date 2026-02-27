Mef inicia proceso de disolución de 180,346 personas jurídicas en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este viernes el proceso de disolución de 180,346 personas jurídicas, como parte de las acciones orientadas a la depuración y actualización de la información registral.

El MEF informó que únicamente se estarán aceptando trámites de corrección de disolución, específicamente solicitudes de rehabilitación de aquellas personas jurídicas que presenten la situación de múltiples Registros Únicos de Contribuyente (RUC) y que se encuentren paz y salvo en alguno de ellos.

LEE TAMBIÉN: Nuevo año escolar y el colegio de Los Pozos continúa sin terminar

El listado correspondiente puede ser consultado a través del enlace habilitado en el portal del Registro Público de Panamá: https://registro-publico.gob.pa/descargarfoliossuspendidos/ e igualmente disponible en la página web de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), https://cnbc.mef.gob.pa/.

La entidad enfatizó que esta medida se busca garantizar la correcta actualización de la información corporativa y facilitar los procesos administrativos correspondientes.