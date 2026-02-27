Acodeco: Precios de los uniformes escolares han registrado una disminución

Tras monitoreos en comercios en el área metropolitana, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) identificó una reducción de precios en los uniformes escolares en este 2026.

Según Diosa Barahona, vocera de la Acodeco, el operativo de verificación se realizó durante las primeras semanas de febrero en más de 13 locales comerciales.

"El año pasado, por ejemplo, en una camisa escolar que el precio estaba como mínimo $2.99, este año hay hasta de $1.50", manifestó Barahona.

Destacó que, en el caso de los pantalones y faldas, en el 2025, el precio más económico era $4.99 y este año es $3.98.

"Y también algo que nosotros notamos fue que la mayoría de los almacenes por departamento tienen sus propias marcas, pero son precios competitivos", añadió.

Sobre las mochilas, la funcionaria señaló que este año se encontraron mochilas nuevamente a $1.99, pero con el precio más alto de 98.00 dólares, destacando que en el periodo pasado el precio más elevado era de $60 dólares.

"Entonces, es cuestión de presupuesto, de gustos de los estudiantes, qué marca quieren comprar y algo que los padres de familia deben tener en cuenta es que si van a comprar una mochila, que el precio sea superior a 30 balboas, entonces va a pagar el 7%", manifestó en una entrevista a Telemetro Reporta.

Reiteró que los zapatos de $40 dólares hacia abajo no pagan 7%, pero si el padre de familia o el estudiante desea comprar una marca en específico cuyo precio supere este valor, sí paga el 7% "hay variedad en cuanto a los precios".

Al ser consultada sobre cuál periodo escolar (básica general, premedia o media), según su perspectiva, se gasta más dinero, dijo que la media.

"Porque allí sí hay diferencia de precios por el tamaño, o sea, los estudiantes de media, pues ya usan talla small, medium en algunos casos, entonces esos tienen un precio un poquito más elevado", reiteró.