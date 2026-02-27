Jubilados cobrarán antes por Semana Santa

La Semana Santa movió el calendario y ahora los jubilados y pensionados tendrán un ajuste en su fecha de cobro. El cambio se da porque el viernes 3 de abril es Viernes Santo, día feriado nacional. Ese día no hay operaciones bancarias.

Para evitar atrasos y que la plata no se quede en el aire, se decidió adelantar el primer pago del mes.

La medida busca que los beneficiarios tengan su dinero a tiempo. No habrá que esperar más allá de lo necesario.

El primer pago será el miércoles 1 de abril, tanto para quienes cobran por A.C.H. como para los que retiran en centros de pago del área metropolitana y en las provincias. El segundo pago se realizará el jueves 17 de abril, según el calendario establecido.

La Caja de Seguro Social informó que el primer pago del calendario regular se mantiene para el 5 de marzo. También recomendaron a los beneficiarios usar los canales electrónicos o el sistema ACH para evitar filas y contratiempos.