Nacional - 27/2/26 - 03:44 PM

Jubilados cobrarán antes por Semana Santa

Para evitar atrasos y que la plata no se quede en el aire, se decidió adelantar el primer pago del mes.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Semana Santa movió el calendario y ahora los jubilados y pensionados tendrán un ajuste en su fecha de cobro. El cambio se da porque el viernes 3 de abril es Viernes Santo, día feriado nacional. Ese día no hay operaciones bancarias.

Para evitar atrasos y que la plata no se quede en el aire, se decidió adelantar el primer pago del mes.

La medida busca que los beneficiarios tengan su dinero a tiempo. No habrá que esperar más allá de lo necesario.

El primer pago será el miércoles 1 de abril, tanto para quienes cobran por A.C.H. como para los que retiran en centros de pago del área metropolitana y en las provincias. El segundo pago se realizará el jueves 17 de abril, según el calendario establecido.

La Caja de Seguro Social informó que el primer pago del calendario regular se mantiene para el 5 de marzo. También recomendaron a los beneficiarios usar los canales electrónicos o el sistema ACH para evitar filas y contratiempos.

Te puede interesar

Jubilados cobrarán antes por Semana Santa

Jubilados cobrarán antes por Semana Santa

 Febrero 27, 2026
Marines de EE.UU. llegan a Panamá para ejercicios conjuntos

Marines de EE.UU. llegan a Panamá para ejercicios conjuntos

 Febrero 27, 2026
El sol está en candela: hasta 40° se siente en la calle

El sol está en candela: hasta 40° se siente en la calle

 Febrero 27, 2026
Universidad de Panamá aprueba reducción transitoria en el costo de diplomas

Universidad de Panamá aprueba reducción transitoria en el costo de diplomas

 Febrero 27, 2026
Mulino inaugura riego en Alanje y expande 3,500 hectáreas

Mulino inaugura riego en Alanje y expande 3,500 hectáreas

 Febrero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos