Panameño extorsionaba a menores en Argentina con material de abuso sexual

Panamá-Un panameño que formaba parte de una red de explotación sexual infantil fue aprehendido este jueves en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, durante la implementación de la operación internacional Córdoba.

El nacional fue aprehendido mediante una diligencia de allanamiento y registro, tras una investigación que inició en enero de 2025, cuando las autoridades panameñas recibieron información remitida por sus homólogos de Argentina, alertando sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, vinculado a dos investigaciones en curso en territorio argentino, confirmó la Policía Nacional.

Las investigaciones adelantadas en Panamá por la presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas afines, en perjuicio de al menos siete víctimas menores ubicadas en Argentina, permitieron establecer que los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en Panamá.

El mayor Wladimir González, jefe del Departamento de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial, detalló que las víctimas de este hombre estaban siendo víctimas de grooming, práctica a través de la cual un adulto, haciéndose pasar por niño, les solicita a sus víctimas videos o fotos en los que ellos mismos se filman efectuando actos de abuso sexual contra otros menores o teniendo relaciones sexuales para compartirlos en la red oscura, especializados en pornografía infantil, y posteriormente los extorsionaba con el material.

Agregó que en la operación fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios. Dicha acción fue desarrollada por unidades especializadas de Ciberdelito de la DIJ, unidades de Inteligencia de la DNIP, peritos de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI).

En medio del operativo se estableció que el sospechoso mantenía en su contra una medida cautelar relacionada con una investigación anterior por este mismo tipo de delito.