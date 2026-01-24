Martinelli señala a subcomisionada por falsear informes en el caso Odebrecht

El expresidente Ricardo Martinelli lanzó duras acusaciones contra una subcomisionada de la Policía Nacional, a quien señaló de falsear informes oficiales dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

Estas acciones la subcomisionada las ejecutó siguiendo instrucciones de la exprocuradora Kenia Porcel, indicó el exmandatario, quien sigue siendo la figura política más popular en Panamá, de acuerdo con recientes encuestas.

Comparaciones y cuestionamientos a su idoneidad

En un video publicado en sus redes sociales, Martinelli comparó a la funcionaria con Ilse Koch, conocida como “la carnicera de Buchenwald”, y cuestionó abiertamente su idoneidad profesional, pese a su ascenso al rango de subcomisionada dentro de la Policía Nacional de Panamá.

El exmandatario aseguró que la oficial, sin contar con conocimientos en contabilidad, firmó reportes que fueron utilizados para acusar y condenar a personas vinculadas al caso Odebrecht.

Denuncias por acoso y posibles acciones legales

Martinelli también sostuvo que la funcionaria incurrió en actos de acoso y maltrato contra los investigados y criticó que pueda aspirar a una jubilación especial, pese a los señalamientos en su contra.

El expresidente de la República responsabilizó tanto a la subcomisionada como a Kenia Porcel de haber causado graves daños a numerosas familias panameñas.

Finalmente, anunció que presentará una acusación formal contra la oficial, aun cuando afirmó no haber tenido trato personal con ella, y reiteró que no debe continuar ejerciendo funciones dentro de la Policía Nacional.