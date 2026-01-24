Nacional - 24/1/26 - 11:09 AM

Martinelli señala a subcomisionada por falsear informes en el caso Odebrecht

El expresidente Ricardo Martinelli denunció presuntas irregularidades cometidas por una subcomisionada de la Policía Nacional en el caso Odebrecht, señalando a la exprocuradora Kenia Porcel.

 

Por: Redacción Crítica -

El expresidente Ricardo Martinelli lanzó duras acusaciones contra una subcomisionada de la Policía Nacional, a quien señaló de falsear informes oficiales dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht

Estas acciones la subcomisionada las ejecutó siguiendo instrucciones de la exprocuradora Kenia Porcel, indicó el exmandatario, quien sigue siendo la figura política más popular en Panamá, de acuerdo con recientes encuestas.

Comparaciones y cuestionamientos a su idoneidad

En un video publicado en sus redes sociales, Martinelli comparó a la funcionaria con Ilse Koch, conocida como “la carnicera de Buchenwald”, y cuestionó abiertamente su idoneidad profesional, pese a su ascenso al rango de subcomisionada dentro de la Policía Nacional de Panamá.

El exmandatario aseguró que la oficial, sin contar con conocimientos en contabilidad, firmó reportes que fueron utilizados para acusar y condenar a personas vinculadas al caso Odebrecht.

Denuncias por acoso y posibles acciones legales

Martinelli también sostuvo que la funcionaria incurrió en actos de acoso y maltrato contra los investigados y criticó que pueda aspirar a una jubilación especial, pese a los señalamientos en su contra. 

El expresidente de la República responsabilizó tanto a la subcomisionada como a Kenia Porcel de haber causado graves daños a numerosas familias panameñas.

Te puede interesar

Martinelli señala a subcomisionada por falsear informes en el caso Odebrecht

Martinelli señala a subcomisionada por falsear informes en el caso Odebrecht

 Enero 24, 2026
Aeronaval refuerza presencia en playas y áreas costeras

Aeronaval refuerza presencia en playas y áreas costeras

 Enero 24, 2026
Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño

Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño

 Enero 24, 2026
Incrementan operativos nocturnos de recolección de basura en distrito de Colón

Incrementan operativos nocturnos de recolección de basura en distrito de Colón

 Enero 24, 2026
Avanza proyecto de restauración de la capilla San Juan de Dios, Portobelo

Avanza proyecto de restauración de la capilla San Juan de Dios, Portobelo

 Enero 24, 2026

Finalmente, anunció que presentará una acusación formal contra la oficial, aun cuando afirmó no haber tenido trato personal con ella, y reiteró que no debe continuar ejerciendo funciones dentro de la Policía Nacional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
UDELAS baja la matrícula: estudiantes pagarán 40% menos desde 2026

UDELAS baja la matrícula: estudiantes pagarán 40% menos desde 2026