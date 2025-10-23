Martinelli sigue arrasando en simpatía, según encuesta nacional

El ex presidente Ricardo Martinelli continúa liderando, y por amplio margen, las encuestas de simpatía en Panamá, según el estudio realizado por DOXA Panamá en septiembre de 2025 y publicado en Arca Media.

Al preguntarle a los encuestados si conocían a cada figura política y si les generaba una imagen positiva o negativa, el 80% reconoció de forma favorable a Martinelli, líder y fundador del partido Realizando Metas.

En segundo lugar se ubicó el también ex mandatario Martín Torrijos, con un 73% de aceptación. Mientras tanto, figuras como el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino y el ex diputado Juan Vázquez empataron con un 70% de simpatía.

Más rezagados aparecen los ex diputados Balbina Herrera y Pedro Miguel González, con 59% y 38% respectivamente, ambos del opositor Partido Revolucionario Democrático.

El tamaño de la muestra fue de 1.200 entrevistas a nivel nacional, con un margen de error de 2.8%. La encuesta excluyó las provincias de Bocas del Toro, Darién y las Comarcas.