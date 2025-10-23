Nacional - 23/10/25 - 12:02 AM

Martinelli sigue arrasando en simpatía, según encuesta nacional

Al preguntarle a los encuestados si conocían a cada figura política y si les generaba una imagen positiva o negativa, el 80% reconoció de forma favorable a Martinelli

 

Por: Redacci´{on / Crítica -

El ex presidente Ricardo Martinelli continúa liderando, y por amplio margen, las encuestas de simpatía en Panamá, según el estudio realizado por DOXA Panamá en septiembre de 2025 y publicado en Arca Media.

Al preguntarle a los encuestados si conocían a cada figura política y si les generaba una imagen positiva o negativa, el 80% reconoció de forma favorable a Martinelli, líder y fundador del partido Realizando Metas.

En segundo lugar se ubicó el también ex mandatario Martín Torrijos, con un 73% de aceptación. Mientras tanto, figuras como el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino y el ex diputado Juan Vázquez empataron con un 70% de simpatía.

Más rezagados aparecen los ex diputados Balbina Herrera y Pedro Miguel González, con 59% y 38% respectivamente, ambos del opositor Partido Revolucionario Democrático.

El tamaño de la muestra fue de 1.200 entrevistas a nivel nacional, con un margen de error de 2.8%. La encuesta excluyó las provincias de Bocas del Toro, Darién y las Comarcas.

Te puede interesar

Martinelli sigue arrasando en simpatía, según encuesta nacional

Martinelli sigue arrasando en simpatía, según encuesta nacional

 Octubre 23, 2025
Despejan puente peatonal de Pan de Azúcar

Despejan puente peatonal de Pan de Azúcar

 Octubre 23, 2025
Minsa confirma más de 600 casos de Oropouche en siete regiones del país

Minsa confirma más de 600 casos de Oropouche en siete regiones del país

 Octubre 23, 2025
Ricardo Martinelli sigue a la cabeza de las encuestas de simpatía

Ricardo Martinelli sigue a la cabeza de las encuestas de simpatía

 Octubre 23, 2025
Odebrecht: ¿Insistirán en emplear pruebas inutilizables?

Odebrecht: ¿Insistirán en emplear pruebas inutilizables?

 Octubre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas