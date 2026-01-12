Martinelli: “Soy inocente” y cuestiona proceso del caso Odebrecht

El expresidente Ricardo Martinelli, se declaró este lunes inocente ante el tribunal dentro del caso Odebrecht.

La comparecencia se dio por videollamada, en el inicio formal del juicio en el que también están imputadas más de veinte personas.

Cuando la jueza Baloisa Marquínez le preguntó si se sentía responsable de los cargos, Martinelli respondió : "Soy iinocente" y rechacó cuallquier responsabilidad en lo que se le acusa. Lo hizo con gesto serio



Hechos datan del 2008 cuando no era presidente

Mientras el juicio avanzaba en sala, Martinelli volvió a referirse al caso fuera del tribunal. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram,

El exmandatario afirmó que los señalamientos en su contra se basan en hechos que datan del año 2008, cuando aún no era presidente de la República.

Dijo que ese punto le resulta clave y que no entiende cómo se le atribuyen responsabilidades por hechos ocurridos antes de llegar al cargo.

También cuestionó el desarrollo del juicio. Aseguró que no se está respetando el debido proceso y que en un juicio debe existir un contradictorio pleno entre las partes para que haya equilibrio.

Según explicó, si los abogados defensores no pueden repreguntar ni confrontar directamente a quienes lo acusan, el proceso pierde validez. Para Martinelli, un juicio llevado en esas condiciones no puede considerarse justo y representa una violación al debido proceso.