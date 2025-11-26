Martinelli: Todavía faltan piezas en la conspiración contra Mulino

El expresidente Ricardo Martinelli volvió a soltar fuego y aseguró que todavía hay eslabones por descifrar en la supuesta trama que, según él, buscó tumbar la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas.

“Después de escuchar y leer la telenovela de la conspiración para influir, perturbar y no respetar la voluntad del pueblo en las elecciones de 2024, creo que faltan piezas por descifrar”, soltó Martinelli en sus redes.

Entre esas piezas, el exmandatario señala a Fulo Arias, a quien acusa de haber jugado un papel clave.



“Él fue quien hizo que me inhabilitaran para correr para Presidente en el 2024 por su odio, ira y raras conexiones”, disparó sin filtro.

Martinelli asegura que “todo empieza a cuadrar”, que “falta mucho más por descifrar” y que “pronto lo sabremos”.

La reacción del exgobernante llega después de que se hicieran públicas unas conversaciones entre la abogada Karisma Karamañites Testa y el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, socio de Morgan & Morgan.

Estas conversaciones fueron llevadas a la Notaría Segunda el 28 de mayo por Karamañites, la misma que interpuso la demanda de inconstitucionalidad que mantuvo en vilo la candidatura de Mulino hasta el último minuto.

En ese momento, Karamañites era colaboradora de Foco, la cuenta de Instagram conocida por ser enemiga pública de Martinelli. Incluso, allí también participaba Annette Planells, quien luego dirigiría La Prensa, otro medio adverso del exmandatario.

Pero, como novela panameña, la relación entre Karamañites y Foco terminó malito: todo se enfrió después de que Mulino ganara las elecciones del 5 de mayo de 2024 y ella sintiera que no recibió respaldo de quienes manejaban esa cuenta.

Palabras clave SEO: Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, conspiración electoral, Fulo Arias, elecciones 2024

El expresidente Ricardo Martinelli volvió a soltar fuego y aseguró que todavía hay eslabones por descifrar en la supuesta trama que, según él, buscó tumbar la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas.

“Después de escuchar y leer la telenovela de la conspiración para influir, perturbar y no respetar la voluntad del pueblo en las elecciones de 2024, creo que faltan piezas por descifrar”, soltó Martinelli en sus redes.

Entre esas piezas, el exmandatario señala a Fulo Arias, a quien acusa de haber jugado un papel clave.

“Él fue quien hizo que me inhabilitaran para correr para Presidente en el 2024 por su odio, ira y raras conexiones”, disparó sin filtro.

Martinelli asegura que “todo empieza a cuadrar”, que “falta mucho más por descifrar” y que “pronto lo sabremos”.

La reacción del exgobernante llega después de que se hicieran públicas unas conversaciones entre la abogada Karisma Karamañites Testa y el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, socio de Morgan & Morgan.

Estas conversaciones fueron llevadas a la Notaría Segunda el 28 de mayo por Karamañites, la misma que interpuso la demanda de inconstitucionalidad que mantuvo en vilo la candidatura de Mulino hasta el último minuto.

En ese momento, Karamañites era colaboradora de Foco, la cuenta de Instagram conocida por ser enemiga pública de Martinelli. Incluso, allí también participaba Annette Planells, quien luego dirigiría La Prensa, otro medio adverso del exmandatario.

Pero, como novela panameña, la relación entre Karamañites y Foco terminó malito: todo se enfrió después de que Mulino ganara las elecciones del 5 de mayo de 2024 y ella sintiera que no recibió respaldo de quienes manejaban esa cuenta.