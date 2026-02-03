Martínez-Acha encabeza gira para atraer inversiones en el Golfo Pérsico

Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, inició este lunes en Dubái una misión oficial por países del Golfo Pérsico.

🌍 Panamá participa en la Cumbre de Gobiernos 2026

Durante su estancia en Dubái, la segunda ciudad más importante de los Emiratos Árabes Unidos, el jefe de la diplomacia panameña participará en la Cumbre de Gobiernos 2026, que se desarrolla bajo el lema “Dando forma al futuro de los gobiernos”.

El evento reúne a líderes mundiales, expertos y tomadores de decisiones con el objetivo de impulsar la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo sostenible.

🤝 Cooperación internacional y agenda regional

El canciller también formará parte de una edición especial de la Décima Conferencia de Cooperación Internacional, titulada “Más de 30 años de cooperación en el Gran Caribe”, enfocada en destacar los avances y proyecciones de la cooperación regional.

Además, sostendrá reuniones oficiales en Doha, Qatar, con autoridades locales, y desarrollará una agenda centrada en la atracción de inversiones, así como en temas culturales y educativos de interés bilateral.

🏛️ Arabia Saudita, último punto de la gira

La gira oficial concluirá en Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, país en el que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la presencia diplomática panameña en Medio Oriente.

Esta misión busca consolidar a Panamá como un socio confiable para el comercio, la inversión y la cooperación internacional en la región del Golfo.