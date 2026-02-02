Nacional - 02/2/26 - 05:08 PM

Tuneladora ruge al salir a Balboa y dejar listo el primer tramo de la Línea 3

 

Por: Redacción / Crítica -

La tuneladora Panamá salió a la superficie y cerró su primera tarea grande: el primer tramo del túnel de la Línea 3 del Metro. Fueron 3.1 kilómetros excavados, 1,560 anillos de concreto instalados y más de 800 mil metros cúbicos de tierra removidos bajo la ciudad, rumbo a Panamá Oeste.

La máquina comenzó su recorrido el 18 de septiembre de 2024, desde el área industrial de Farfán, y este fin de semana apareció en el pozo de Balboa, punto donde se marca el cierre de esta fase. 

En el sitio está el presidente José Raúl Mulino, quien dio la orden final para sacar la tuneladora y reconoció el avance logrado hasta ahora.

Con esta salida, la tuneladora entra en una pausa técnica de tres meses. En ese tiempo será revisada pieza por pieza: inspecciones visuales, ajustes mecánicos y chequeos eléctricos. Todo forma parte del protocolo antes de arrancar la siguiente etapa de excavación.

 

