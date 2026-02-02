Varias familias sin techo en la comarca Ngäbe Buglé por los fuertes vientos

Los fuertes vientos acompañados de intensas lluvias registrados en las últimas horas han provocado serias afectaciones a varias familias en distintas comunidades de la comarca Ngäbe Buglé, dejándolas sin techo y expuestas a la intemperie, situación por la cual los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades para que brinden ayuda.

Jovita Méndez, residente en la comunidad de Guayabito, distrito de Ñurúm, informó que la condición de las familias damnificadas es delicada, ya que los techos de zinc de numerosas viviendas quedaron completamente destruidos y no pueden ser reutilizados.

“Los techos quedaron molidos por la fuerza del viento, las casas ya no ofrecen ninguna protección”, explicó.

Méndez, quien también se desempeña como coordinadora comunitaria, señaló que los fuertes vientos causaron daños similares en la comunidad de Alto Guarumo, donde ya se han reportado afectaciones en varias viviendas.

Según indicó, la intensidad del fenómeno climático ha sido inusual y ha generado preocupación entre los residentes.

La dirigente comunitaria agregó que se mantiene a la espera de reportes de otras comunidades de la región, ya que los fuertes vientos continúan azotando la zona.

No obstante, lamentó que hasta el momento ninguna autoridad se haya presentado para evaluar oficialmente los daños ni coordinar acciones de asistencia.

Las familias afectadas reiteran su llamado a las entidades gubernamentales y organismos de emergencia para que se realicen inspecciones en el área y se brinde apoyo humanitario, especialmente materiales de construcción, antes de que las condiciones climáticas empeoren.

