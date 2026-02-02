Caso Odebrecht se enfría en sala y juicio entra en pausa

La audiencia del caso Odebrecht volvió a frenarsehoy, en su décimo segundo día. En plena jornada, la defensa anuncó que 29 testigos fueron retirados de la lista y el tribunal tuvo que pisar el freno.

La jueza Baloísa Marquínez ordenó un receso y dejó la continuación del juicio para mañana.

Los abogados defensores informaron oficialmente que ya no llamarían a casi una treintena de personas que estaban programadas para declarar.

Con ese movimiento, la agenda se movió completa y la jueza decidió suspender temporalmente la audiencia para reorganizar lo que viene.

Desde el estrado se explicó que el proceso no se detiene, pero sí cambia el ritmo. El juicio seguirá con los testigos que aún mantiene la defensa,.

El caso Odebrecht sigue siendo uno de los procesos más pesados y observados del país.