Nacional - 02/2/26 - 03:56 PM

Caso Odebrecht se enfría en sala y juicio entra en pausa

La jueza Baloísa Marquínez ordenó un receso y dejó la continuación del juicio para el día siguiente.

 

Por: Redacción / Crítica -

La audiencia del caso Odebrecht volvió a frenarsehoy, en su décimo segundo día. En plena jornada, la defensa anuncó que 29 testigos fueron retirados de la lista y el tribunal tuvo que pisar el freno.

La jueza Baloísa Marquínez ordenó un receso y dejó la continuación del juicio para mañana. 

Los abogados defensores informaron oficialmente que ya no llamarían a casi una treintena de personas que estaban programadas para declarar. 

Con ese movimiento, la agenda se movió completa y la jueza decidió suspender temporalmente la audiencia para reorganizar lo que viene.

Desde el estrado se explicó que el proceso no se detiene, pero sí cambia el ritmo. El juicio seguirá con los testigos que aún mantiene la defensa,.

El caso Odebrecht sigue siendo uno de los procesos más pesados y observados del país. 

Te puede interesar

Caso Odebrecht se enfría en sala y juicio entra en pausa

Caso Odebrecht se enfría en sala y juicio entra en pausa

 Febrero 02, 2026
Viejo árbol cae sobre cables eléctricos y deja sin luz Carrasquilla

Viejo árbol cae sobre cables eléctricos y deja sin luz Carrasquilla

Febrero 02, 2026
Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

Febrero 02, 2026
Inicia desinfección de tuberías a pocos días de los Carnavales en Chitré

Inicia desinfección de tuberías a pocos días de los Carnavales en Chitré

 Febrero 02, 2026
Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

 Febrero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón