Más de 105,000 vehículos se han desplazado al interior



La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) informa que hasta el mediodía de este martes 4 de noviembre, se han desplazado un total de 105,037 vehículos hacia el interior del país, según el último registro oficial. Esta cifra refleja el aumento en la circulación vehicular durante estos días, en el marco de las festividades patrias y desplazamientos de los ciudadanos.

En cuanto a las acciones de control, la DNOT ha aplicado 3,668 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito. La principal infracción registrada ha sido la desatención de señales de tránsito, con 1,258 boletas emitidas, seguida del exceso de velocidad, con 507 infracciones.

Con el objetivo de agilizar el regreso de los miles de viajeros que se desplazan desde el interior del país hacia la capital, la DNOT habilitará este miércoles 5 de noviembre un dispositivo de inversión de carriles. El operativo, que se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., tiene como propósito facilitar el flujo vehicular y garantizar la seguridad vial durante estas horas de alta afluencia.

Las rutas donde se implementará la inversión de carriles son las siguientes:

Desde la Campana de Capira hasta El Nazareno de La Chorrera, donde se habilitarán tres carriles en dirección hacia Panamá.

Desde San José de San Carlos hasta Sajalices de Capira, también con tres carriles habilitados en dirección a la capital.

