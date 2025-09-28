Más de 126 armas y 13 mil municiones entregan en el Este

Más de 126 armas de fuego y 13,084 municiones fueron sacadas de circulación en distintos puntos del sector Este de la capital, como resultado de cuatro jornadas consecutivas del programa ‘Armas y Municiones por Comida y Medicinas’.

Durante la recolección también se entregaron 175 explosivos, entre ellos dos potentes “Booster” HDP, además de 59 proveedores y 25 accesorios. Entre el arsenal recibido había 28 revólveres, 30 pistolas, 18 escopetas, 19 rifles, 24 armas tipo pellet, 2 lanzadores de bengalas, 1 niple, 1 subametralladora y 1 arma de fabricación casera.

Las entregas, realizadas de forma anónima y voluntaria, se llevaron a cabo en el Mega Mall, La Doña en 24 de Diciembre y la cancha del Parque de las Madres en Pedregal, sitios donde decenas de personas acudieron a cambiar sus armas por comida o medicinas.

En total, se distribuyeron bonos por más de 36 mil dólares a quienes participaron en la iniciativa.

Las autoridades indicaron que con estas jornadas se busca reducir el riesgo de hechos violentos en las comunidades del sector Este y evitar que armas ilegales sigan en manos equivocadas.